陳時中參觀101「小朋友暖送卡片」　難忘「疫情點燈」：加0看了很療癒！

▲小朋友溫馨送上自製卡片，感謝陳時中帶領台灣防疫。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

今（7）日是國內大解封日！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一早特別到台北101觀景台參觀，親身示範防疫新生活。談到101，陳時中在受訪時特別提到，自己家裡看得到101，每次看到101大樓外亮著「加0」、「讚」或是一些鼓勵防疫人員的話，都覺得很療癒。

陳時中親自率領防疫團隊至今已第五個月，每天下午也召開記者會和國人報告疫情最新進度，在國內疫情趨緩之際，不僅親身到外縣市示範防疫旅遊，在6/7解封當天也抽空到101參觀。親民的陳時中和現場多位小朋友一同參觀101鎮樓之寶「風阻尼球」，還到景觀窗邊眺望自己的母校建國中學，最後還和小朋友玩起有獎徵答。

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▲▼陳時中和小朋友參觀101風阻尼球。

由於101大樓的特色，在許多特別節日或事件，都會特別點燈，當然在疫情「加0」之際，也不忘多次亮燈鼓勵防疫人員。陳時中受訪時笑說，從家裡就看得到101，常常看到外牆亮著「加0」、「讚」，就覺得很療癒，看起來真的很舒服。

而今天參訪過程中也發生意外小插曲，陳時中在聽導覽人員介紹風阻尼球時，台北正好發生地震，讓他自嘲「我看到風阻尼球好像微微在動，我以為是我眼花。」在參訪結束後，陳時中也隨即趕回處理公事，準備下午宣布民眾期待已久的台灣解封之日。

▲陳時中今早特別抽空參觀101。

▲陳時中也在101skyline拍照留念。（圖／101提供）



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