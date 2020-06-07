「總柴」影片現身！　陳時中露阿公微笑：不期待人期待狗

記者嚴云岑／台北報導

6月7日社交解封日，也是持續140天的指揮中心日日記者會最終場，在為時50分鐘的記者會結束後，指揮中心電視突然播放一段12秒的衛教影片，現場媒體急喚準備離去的陳時中詢問是否為衛福部吉祥物「總柴」？也讓他露出久違的阿公微笑，直言「（你們）不期待人期待狗」。

▲中央流行疫情指揮中心每日記者會最終回，指揮官陳時中被問到總柴露出阿公微笑。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

陳時中聽聞詢問後，坐回指揮中心長桌與現場媒體一同觀看影片，可惜音響出問題，連播了3次都沒有聲音。後來接上麥克風，才克難播放完成。

▲陳時中與總柴、衛福編編合影。（圖／衛福部提供）

陳時中在影片中表示，「我是衛福部部長陳時中，他是總柴，跟我一起響應防疫新生活運動。」影片後半段還有一人拿著牌子遮臉現身。陳時中介紹，舉牌男子就是衛福編編，總柴是他的狗，也是他的寶貝。因為總柴比較害羞，今天沒有出席，「但牠有一天會來這裡」。

新冠肺炎爆發以來，指揮中心在持續半年的病毒戰役中，交出443例確診、7例死亡的成績單，並以檢測164.9人就有1例確診的高篩檢效率傲視全球。不過，境外生何時放行，卻遲遲未有著落；各國邊境陸續解封未納入台灣，專家認為秋冬將迎來第二波疫情，都成為後防疫時代的下一波挑戰。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢