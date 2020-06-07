2019年共4268名青少年被捕　鄧炳強：香港犯罪年輕化源於修例風波

▲香港反修例街頭抗爭。（圖／記者黃彥傑攝）

記者魏有德／綜合報導

香港於2019年因「反修例」街頭抗爭行動遭警方逮捕的青少年達4268名，比往年增加五成。香港警務處處長鄧炳強昨（6日）表示，犯罪年輕化源於「修例風波」觸發的暴力浪潮，「有人不斷鼓吹不守法意識，荼毒年輕人，令香港面臨法治災難。」

▲香港警務處處長鄧炳強。（圖／路透社）

《新華網》報導，鄧炳強6日出席民建聯舉辦的「關注犯罪年輕化問題」圓桌會議，他提到，犯罪年輕化代表著越來越多年輕人違法生事，甚至成為一種趨勢，這正是香港面對的挑戰，青少年不守法意識不斷加劇，情況令人擔心，「在『修例風波』中被捕的年輕人是被利用的受害者。」

鄧炳強認為，這些年輕人被爭取政治紅利的人灌輸仇警情緒，被利用做出違法行為，企圖動搖香港法治及警隊執法能力。

▲香港街頭抗爭引發的衝突使年輕人「仇警」情緒高漲。（圖／路透）

據悉，從2019年香港街頭抗爭行動開始，已有4268名青少年被捕，同比增加逾五成。其中，自去年6月至今年4月，共有8057人因涉及「修例風波」的違法行為遭港警逮捕，其中超過四成報稱是學生。

鄧炳強表示，香港正面臨法治災難，暴力已經開始潛藏於市民日常生活中，由破壞公物到對持不同意見的無辜市民濫用私刑，演變成本土恐怖主義，最終威脅國家安全和香港繁榮穩定。