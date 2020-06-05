「與香港同在！」　吳釗燮訪銅鑼灣書店...手寫字條曝光

▲吳釗燮訪銅鑼灣書店。（圖／翻攝外交部Twitter，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

繼總統蔡英文日前親訪銅鑼灣書店後，外交部長吳釗燮今（5）日也與民進黨副秘書長林飛帆，一同前往拜訪老闆林榮基，並當場購買了5本多與反送中有關的書，還親手留下字條表示「#勿忘六四、#StandwithHongKong」。

港版國安法高票通過後，蔡英文特地親自訪問遭受港府迫害的林榮基，並表達「撐香港」立場，她也以手寫字條向香港人致意，紙條上寫著「自由的台灣撐住香港的自由」，最後署名「蔡英文」。

吳釗燮與林飛帆今日也一同前往拜訪銅鑼灣書店，並在外交部推特上發文指出，很高興能拜訪老闆林榮基，並指在台灣的銅鑼灣書店是自由與知識的聖殿，同時hashtag了「#勿忘六四」、「＃StandWithHonkKong（與香港同在）」等語。

林飛帆也在臉書撰文表示，中國以各項手段直接或間接影響各個國家，壓迫台灣在國際社會的參與，吳釗燮部長也向林榮基老闆表示，「台灣仍會盡力而為」。

林飛帆指出，針對中國用盡一切手段進行滲透破壞，林榮基老闆也提醒台灣政府一切「務必小心」。他還指出，面對香港情勢變化，在確保國家安全的同時，台灣政府已經展開「人道援助關懷」為原則的必要協助措施；「也許這個過程裡適合說的有限，但實質的協助絕對不會少，這也要感謝陸委會及外交部等部會，以及多個民間團體的共同協力。」

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