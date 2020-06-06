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香港財政司長陳茂波：經濟有望在第四季復甦

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▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受「港版國安法」後續效應影響，外界關注香港未來的社會經濟發展。為此，香港財政司司長陳茂波5日接受彭博專訪時指出，立法可改善香港的營商環境，並長遠鞏固香港金融業的地位，並重申法例不會影響普通營商人士。

陳茂波還坦言，雖中美關係持續緊張，導致香港和美國關係亦出現變化，但是，兩地的經濟聯繫依然牢固，「我不會說這是脫鉤，但這是美國與香港關係的一種挑戰，我相信未來仍將維持互惠互利的關係。」

▲▼香港,失業率。（圖／CFP）

▲新冠肺炎疫情在今年初，衝擊香港經濟。（圖／CFP）

至於若美國對香港實施制裁，港府是否報復，或是衝擊現有的匯率制度，陳茂波說，政府將需要評估影響以及可採取的方案，「我仍然相信香港是美國非常好的合作夥伴。」他也認為，不需要就聯繫匯率制度作任何檢討。

對於美國總統川普可能作出「核彈級選項」，阻止香港使用美元結算和出售美元，他回應，香港政府已有應對預案，現毋須過分猜測美方的行動。

另自疫情以來，香港2020年首季GDP年減8.9%，創下有紀錄以來新低。陳茂波認為，香港經濟有望在第四季復甦，惟要視乎疫情及中美貿易關係等外圍因素，政府正努力落實早前宣布的各項刺激經濟措施。

他還補充，港匯近月一直貼近7.75的強方兌換保證，反映資金沒有明顯流走，另香港外匯儲備規模達四千四百億美元，政府已為極端情況作準備，有信心捍衞聯匯。

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