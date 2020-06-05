「美難扼香港命脈」　前港商經局長：經貿非零和對弈

▲香港經濟前景讓人關注。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

因應「港版國安法」，美國揚言取消對香港特殊待遇，引發其亞太金融、物流中心地位不保的討論。對此，香港前商務及經濟發展局長蘇錦梁在《簡思智庫》撰文反駁，指稱香港主要是一個國際服務提供者，貿易夥伴都因應香港提供的服務，獲得頗大的增加值，因此，美國不可能扼住香港的經濟命脈。

蘇錦樑進一步表示，貿易不是一個「零和」對弈，而是給對方增值的機會。他舉過去10多年，美國都可從香港賺取巨大貿易順差，去年更超過2000億港元為例，認為在美國的1300家美國企業，是在CEPA《內地與香港關於建立更緊密經貿關係安排》下，得到進入大陸市場的優惠政策。

▲香港前商務及經濟發展局長蘇錦梁。（圖／翻攝星島日報）

他表示，「這些美國在香港的利益，並不是因為美國給予香港甚麼優惠待遇，而是因爲香港優良的營商環境。」

蘇錦樑還說，若美國在金融方面對香港進行製裁，香港現有外匯儲備約4400億美元，是香港基礎貨幣的兩倍以上。加上香港與中國人民銀行（大陸央行）已經簽署了互換協議，如香港有美元需要，央行也必定支持香港。

該文形容，在國家（中國大陸）強大的支持下，香港依然底氣強勁地呼吸著。美國壓著的，最終可能只是自己手腕的輸血管。

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