1300美企在香港受益　人民日報：川普制裁將自食惡果

▲中國大陸官方媒體頻頻發聲，強調制裁香港會自食惡果。圖為美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

「香港版國安法」通過後，美國宣布啟動取消對香港特殊待遇的程序，此舉中國大陸官方除表示強烈反對，近日亦頻頻透過官方渠道發聲，強調美方制裁不僅不會影響香港長期經濟發展，更可能「自食惡果。」中共黨媒《人民日報》海外版刊文形容，美國此舉是搬起石頭砸自己的腳。

該文首先強調，香港是國際性的金融、貿易、航運中心，享有獨立關稅區等優惠政策是世貿組織確立的，是利於多邊貿易的國際約定，不是個別國家單方面給予的，更不是哪國單方面可以取消的。認為美國插手香港事務、干涉中國內政行徑，公然違背國際法原則和國際關係基本準則。

▲港版國安法通過後，影響香港下一步的政經社會發展。（圖／CFP）

該評論文章進一步舉例，美國在香港有著巨大的經濟利益。香港長期是美國最大的貿易順差地區，美國平均每年可從香港賺取近300億美元；有8.5萬名美國公民居住在香港；1300多家美國公司在港經營，其中700多家是企業總部或地區辦事處；美國向香港出口貨物和服務加上香港在美國的直接投資，為美國創造了逾21萬個工作職位。

因此，《人民日報》海外版專文分析，一旦取消香港的獨立關稅區地位，首當其衝的便是美國在港企業，它們從香港獲取的諸多利益必將顯著受損。所以，包括美國商會也在近日力勸美國政府不要恣意亂為。

文章最後稱，美國關心的根本不是香港的民主自由，也不是香港的穩定繁榮，而是把香港作為遏制中國發展的一張牌，但即使美國真的單方面取消對港獨立關稅待遇，實際影響也非常有限，不會對香港經濟民生造成重大破壞。

分析表示，每年在香港當地生產並出口到美國市場的貨物，只佔香港本地製造業的不到2%，價值僅有37億港元，佔香港總出口量不到0.1%。香港也已做好預案和充分準備，有信心應對美國制裁。

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