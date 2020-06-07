工程小開酒駕撞死人　死者頭七...肇事BMW後車燈突然亮了！

▲撞死人的BMW在死者頭七時，後車燈無故亮起，引發議論。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市26歲陳姓工程小開上月底凌晨酒後駕駛BMW雙門轎跑車，載2名年輕女子返家途中遇警攔查竟加速逃逸，高速衝撞一輛白色轎車，張姓駕駛傷重不治，BMW也幾乎全毀。只是，陳男已被羈押，壞掉的BMW這兩天後車燈竟無故亮起，由於剛好是陳男頭七，讓人揣測是否死者藉此表達冤屈，讓人覺得「毛毛的」，引發議論。

身障的張姓男子5月31日凌晨開小客車行走中清路時，突遭一輛白色BMW640雙門轎跑追撞，連人帶車再撞上停在路旁的2輛小客車，傷重不治。原來，開BMW的26歲陳姓男子，因酒駕載2名年輕女子，遭眼尖警方攔查，竟加速逃逸，結果害死無辜張男。

陳男涉犯公共危險、過失致死等罪遭移送法辦，隨後遭聲押獲准；車上2名女子明知駕駛飲酒卻仍上車，也遭依道路交通管理處罰條例開罰。

▲BMW嚴重毀損 。（圖／民眾提供）

只是，仍停在警察局停車場的肇事BMW，車體已明顯毀損，這兩天竟被發現後車燈竟無故亮起。剛好又是張男死後第7天，也就是頭七，讓民眾議論紛紛，懷疑是否是死者有冤，藉此表達，令人毛骨悚然。

對此，警方不願表示意見，而汽車修配業者對此則說，雖然BMW等高級車種在發生事故後可能會斷電，以防火燒車意外。但該車仍有可能是車用電腦故障或短路，可以不用多做聯想。

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