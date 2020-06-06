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淫僧強摸2女大生胸還喊「陪我睡」　他竟「開示」：向佛菩薩懺悔消業障

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

女大生遭佛學社團男師父摸胸猥褻，竟還辮稱是幫忙消業障。示意圖。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者李忠憲／台中報導

中部某大學女學生小婷（化名）參加學校佛學社社團，2018年答應社團江姓佛學老師到太平佛學精舍暫住，2人前往小婷租屋處搬家。江男竟趁機抱小婷用身體「摸胸」、下體「碰腹」，還強拉躺床陪睡並稱「還有10分鐘可以脫光衣服」等語。江男還曾對社團幹部坦承摸胸是要「消業障」，事後雖否認，台中地院仍依強制猥褻罪判他2年有期徒刑，可上訴。

判決書指出，女大生小婷參加學校社團佛學社，2018年間，她因為失戀，曾讓佛學社江姓男師父抱她痛哭。同年3月1日上午，她請江男幫忙，想將安置在精舍的佛像移到她西屯區的租屋處。在江男勸說下，小婷答應暫住精舍幾天，2人下午一起到小婷租屋住搬東西。

豈知，江男竟趁機強抱小婷，小婷原不以為意，但江男竟用身體碰住她胸部，下體碰她腹部，接著還用雙手捧她臉頰。不知所措的小婷趕緊轉身閃躲，江男還念她「妳看妳現在的樣子多沒自信！」。

江男一不做二不休，躺在小婷的床上指著床說「陪師父睡一下！」小婷遭強拉躺下後，手還被拉去放在他的鼠蹊部。小婷趕緊掙脫，剛好小婷妹妹來電，江男才作罷。不死心的他，接著又講出「還有10分鐘可脫光衣服」，「3分鐘也可以」、「還是師父幫你脫」等語，又伸手強拉下小婷外套，江男之後躺在床上睡著，小婷才結束惡夢。

更誇張的是，江男在同年月7日晚間，當著佛學社舉辦社員大會，跟在場部分幹部坦承說有摸2名女社員胸部，其中一人就是小婷，目的是幫她們「消業障」，還說「摸胸可以向佛菩薩懺悔」。

陳姓、李姓女社員翻遍佛經卻無此說，還在社團LINE群組發訊息問江男稱，「佛經（戒律）上明明就說出家比丘師父，是完全不可以碰觸到異性肌膚，怎麼可以觸摸女弟子的胸部​？到底佛經正確，還是師父開示正確，再請解惑，阿彌陀佛」。

江男則完全否認犯行，他辯稱只有抱一下小婷，頂多只構成性騷擾。台中地院法官認為江男是辯駁之詞，最後認為他逞私慾強行猥褻小芳，沒有認錯悔改之意，判2年徒刑。

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