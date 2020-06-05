一句「有沒有酒駕」騎士理智斷線　騎車擦撞警、撿木棍狂毆

記者黃翊婷／台北報導

洪姓男子先前曾因酒駕被判刑，邢姓警員去年8月5日上午9時外出巡邏時，看到他違規迴轉且面有酒容，於是追上前詢問是否酒駕，沒想到卻演變成大亂鬥，遭到騎車擦撞、持木棍毆打，導致四肢多處擦挫傷。士林地院日前依侮辱公務員罪、傷害罪，判處洪男拘役30日、有期徒刑3月，皆可易科罰金。

▲洪男過去有酒駕挨罰的紀錄。（示意圖／記者李忠憲攝，與本案無關）

判決書中提到，洪男當天騎車行經新北市淡水區鄧公路附近，因為在雙黃線處違規迴轉，加上看起來好像喝過酒，引起正在巡邏的邢姓警員注意；他發現警員之後立即躲開，暫時把車停到路邊的樹下，過沒多久警員追了上來，但他一聽到對方詢問「是否酒駕」，先是假裝配合盤查，接著找機會騎車逃走。

邢員見狀馬上喝斥熄火，但洪男根本不聽，還一邊大罵三字經，為了防止情況更加失控，這才決定出手制止。沒想到洪男還是不配合，騎車強行擦撞警員，並撿起地上的木棍一陣狂毆，最後被趕到的支援警力及熱心民眾聯手制伏。

邢員送醫檢查，確認左上臂、左肘、右手、左小腿多處擦挫傷，所幸經過治療並無大礙。而洪男經過酒測，呼氣酒精濃度達0.03mg/l，士林地院法官進一步調查，發現他在2015年時曾因酒駕被判刑2個月確定，直到2016年7月間才執行完畢，沒想到3年後再度觸法，顯然並未從前案所受的刑罰學到教訓。

法官接著表示，洪男對警員辱罵，甚至出手毆打，邢員也當庭表示「無法原諒」，考量到他犯後坦承犯行，尚有悔意，離婚、無業、經濟收入不佳等狀況，最後依侮辱公務員罪、傷害罪各判處拘役30日、有期徒刑3月，分別可易科罰金3萬元及6萬元，全案仍可上訴。

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