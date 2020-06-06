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「防制酒駕、反毒與防疫321 Action」　南警、文藻一起來宣導！

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▲市警六分局陳建民分局長（前排左三）、黑橋牌陳春利董事長（前左四）、文藻外語大學廖俊芳教授（右三）等人參與菲律賓籍移工計酒駕、毒品、飆車、竊盜的犯罪與防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警六分局陳建民分局長（前排左三）、黑橋牌陳春利董事長（前左四）、文藻外語大學廖俊芳教授（右三）等人參與菲律賓籍移工計酒駕、毒品、飆車、竊盜的犯罪與防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局首度與文藻外語大學合作，由廖俊芳教授帶領25位衛教志工組成「溫暖白色巨塔的小螺絲釘-共創就醫無障礙」USR社會實踐計畫團隊，以中、英文向黑橋牌企業公司菲律賓籍移工計40人說明酒駕、毒品、飆車、竊盜的法律責任與防疫宣導。

台南市南區外籍移工有2200餘人，近來涉外刑案有增加趨勢，六分局宣導小組更巧妙以「防制酒駕、反毒、321 Action」為題，提醒移工「上路前多貪酒三杯，小心有祭酒三杯伺候」，提醒酒駕會造成自身及他人生命安全威脅；「上工前多吸兩口K他命，小心有尿布兩袋伺候」，提醒移工吸毒造成尿失禁之健康影響；「多戴一個口罩，未來才能一路順平安歸」。

▲市警六分局陳建民分局長（前排左三）、黑橋牌陳春利董事長（前左四）、文藻外語大學廖俊芳教授（右三）等人參與菲律賓籍移工計酒駕、毒品、飆車、竊盜的犯罪與防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，近來網路瘋傳移工在市區道路飆速競駛影片，六分局宣導小組更藉機向移工說明，電動自行車時速超過25公里者罰新台幣900至1800元，未戴安全帽者罰300元，擅自改裝車輛，將可罰1800至5400元。另，騎乘電動自行車亦不可「雙載」，違者處罰300至600元，競速快駛，從事飆車活動，也會觸犯「公共危險罪」，並贈送移工印有反毒標語之自行車反光貼片，透過「火金姑」行動，提升移工夜行安全。

這次合作的文藻外語大學更是南部頂尖，具多國語與翻譯長才特色學校，透過教育部「大學社會責任實踐計畫」，成立多國語國際醫療翻譯志工團隊，文藻小螺絲釘USR團隊，更以白色巨塔的熱情，透過歌謠律動、情境小短劇、遊戲方式宣傳、Q&A等節目互動，將醫衛健康觀念融入歌詞，讓參與移工跟隨旋律一邊念唱、一邊律動，透過簡單洗腦又朗朗上口的歌謠，宣導防疫的重要性。

▲市警六分局陳建民分局長（前排左三）、黑橋牌陳春利董事長（前左四）、文藻外語大學廖俊芳教授（右三）等人參與菲律賓籍移工計酒駕、毒品、飆車、竊盜的犯罪與防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣導團隊也熱情邀請移工加入文藻外語大學USR社會實踐計畫團隊建構之防疫LINE（ https://lin.ee/c5VoYHN ），藉由5種語言（中、英、泰、越及印尼）讓外國友人可以了解台灣疫情的最新狀況，及來自疾病管制署(CDC)重要的防疫衛教資訊。

台南市警六分局也透過臉書，建立黑橋牌管理幹部熱線平臺，在第一時間提供犯罪預防、即時服務，也感謝陳春利董事長多年擔任警友與熱心公益，出借「國家劇院」等級之場地辦理宣導。文藻外語團隊本次也協助六分局翻譯警政文宣，也是警方未來合作的多語宣導夥伴，六分局長陳建民也期勉警方、校方與廠方結合社區資源，共築社區安全防護網，希望移工都能在台灣安心工作。

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