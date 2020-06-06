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役男花15萬找槍手代檢　「僵直性脊椎炎」少當8個月...遭判刑半年

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▲桃園市施姓男子前年中秋節在住家前烤肉，不滿王姓鄰居放鞭炮嚇到小孩，雙方起爭執，施男與友人圍毆王男傷重致死挨告。（圖／達志示意圖）

男子找槍手代替體檢，取得僵直性脊椎炎證明成功申請免役，遭判6月徒刑。（圖／達志示意圖）

記者李忠憲／台中報導

黃男2016年入伍當兵1年，想賺錢照顧母親，不想浪費時間在軍中的他，透過某集團綽號「小路」等人，支付15萬元，找來真的有僵直性脊椎炎的男子假冒去軍醫院體檢，取得醫師證明後向部隊成功申請停役，等於少當8個多月兵。台中高分院法官認為，黃男所犯《陸海空軍刑法》最輕無期徒刑仍太重，維持一審判決判他6月徒刑。全案仍可上訴。

判決書指出，現年27歲黃姓男子為義務役役男，2016年2月25日入伍，在陸軍裝甲542旅當1年的兵。不想當兵的他，得知患有僵直性脊椎炎者可不用當兵，透過管道找上綽號「小路」的集團等多名成員協助。黃男同年4、5月付15萬元給小路後，黃向國軍台中總醫院申請體檢，由小路找來集團中確實有罹患基質性脊椎炎男子假冒黃男，前往醫院接受體檢。

醫院誤信該名男子就是黃男，立刻開立患有僵直性脊椎炎的診斷證明書。黃男取得該證明後，向部隊申請停役，經陸軍司令部審核通過後，依「常備兵現役病傷殘廢停役檢定標準」准予停役，核頒停役令，黃男順利提早在同年6月9日離營。

軍方2019年發現有異，通報憲兵隊與地檢署，黃男遭通緝後到案，隨即遭台中地檢署依《陸海空軍刑法》偽為疾病免除職役罪、《刑法》使公務員登載不實公文書等罪。

黃男坦認犯行，法官認為，黃男曾犯下公共危險罪遭判4月，5年內再犯屬累犯，但考量2案犯罪類型不同，因此不予加重，最後從一重，依陸海空軍刑法判他6月。檢察官認為判太輕，上訴台中高分院。

法官審理後認為，黃男高中肄業，打零工扶養單親母親，因家庭關係想要早日離營外出工作，照顧家人，如依本罪最輕無期徒刑仍屬過重，不符比例原則，最後仍維持原判。

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