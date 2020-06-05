桃園醉騎士撞小黃囂張嗆聲　聽到「喔伊」秒逃暗巷跳水溝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子4日深夜零時許騎機車在桃園區育群街與一輛計程車發生碰撞，雙方下車察看時，何男因有喝酒心虛下連鞋子都未穿直接落跑，警方據報趕抵，熱心路人指稱何男往巷內逃跑還跳下水溝躲藏，員警呼叫線上警網支援，下水將躲在水溝暗處的何男揪出時還辯稱「我不是故意的」，酒測值高達每毫升0.43公克，全案依公共危險罪嫌將何男移送偵辦。

▲桃園市何姓騎士4日凌晨騎車經過育群街與一輛計程車發生碰撞，何見肇事後棄車逃逸，躲入附近下水溝躲藏，但仍遭員警逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市何姓騎士4日凌晨騎車肇事後，還與計程車駕駛爭論，過程被路人拍攝上傳臉書《爆料公社》。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

桃園警分局指出，55歲的何姓男子4日凌晨騎車經過桃園區育群街時，失控與計程車撞上，何男下車查看後指責計程車，計程車司機說已打電話報警處理，何則大聲叫囂引起路人側目，因全身酒味自知理虧，何男往巷內逃避最後跳入附近水溝躲避警方追緝。

桃園警分局中路派出所員警接獲報案後，但騎士卻趁機逃逸，員警陳柏宏與簡成驊立即趕抵現場，立即通知線上警網到場圍捕，在巷內周邊搜尋發現何姓男子跳入深達2公尺水溝內躲藏，員警下水查看後發現何男全身有多處擦傷躲在水溝暗處，何男被查獲後辯稱「我不是故意的」，經酒測後酒測值為0.43Mg/L，已明顯超標，全案則依公共危險罪嫌將移送桃園地檢署偵辦。

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