涉用人頭詐暖冬補助　承億文旅董座請回...副總等11人5到30萬交保

▲承億文旅涉詐領暖冬補助，遭檢調搜索約談，圖為嘉義市總部辦公室 。（圖／記者翁伊森攝）
記者李忠憲／台中報導
承億文旅集團傳出詐領觀光局暖冬補助款，檢調約談董事長戴俊郎等12人，5日複訊後認為涉犯詐欺、偽造文書、商業會計法等罪，戴俊郎先請回，洪姓副總、財務長、會計及館長等11人，諭令30萬至5萬元交保候傳。
台中地檢署獲報，承億文旅集團申報暖冬補助有問題提出告發，檢察官立刻指揮調查單位進行蒐證監控，發現承億文旅2019年1月1日至1月31日止，暖冬補助期間涉嫌以假人頭等不實資料請領補助，清查發現詐領金額約數十萬元。
檢調昨日認為時機成熟，昨天上午指揮台中、嘉義等調查人員，兵分5路前往台中、嘉義、屏東墾丁等承億名下旅店搜索，除查扣相關帳冊、住宿名單等資料外，也帶回董事長戴俊郎、洪姓副總、會計、財務主管、墾丁店館長、承辦員等共12人。
檢調認為相關人涉犯詐欺、偽造文書、商業會計法等罪嫌，經陸續移送台中地檢署漏夜複訊後，戴勝郎無保請回，洪姓副總等11人則分別諭令30萬至5萬元交保候傳。
檢方表示，全案目前仍在持續偵辦中，確實詐領金額有待持續追查釐清。
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