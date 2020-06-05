涉用人頭詐暖冬補助　承億文旅董座請回...副總等11人5到30萬交保

桃園市李姓男子屢次向友人吹噓父親是退休法官、姊姊是在職法官等，自己也是新北地檢署檢察官等語，後來萬姓女子、陳姓女子因與張姓男子涉及婚外情被張男元配提告，3人竟都找到自稱是檢察官的李男幫喬官司，等到繳付共51萬元律師費用後，李男卻藉故「開庭」、「值班」理由推託，3人要解除委任才驚覺李是冒牌貨提告，桃檢4日偵結將李男依詐欺罪嫌提起公訴。