陸媒報民進黨追殺韓國瑜　微博網友「建議不要惠台」：全面統一更近了

▲多家陸媒為韓國瑜抱屈。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社台北6日電

多家陸媒今天晚上都報導了高雄市長韓國瑜被罷免的消息。大陸網友主要意見為：「大力惠台暖不了人心」、「少被騙一點，離統一更近了」等，也有人認為是選民的勝利。

多家陸媒今天引用人民日報海外版「海外網」報導，除了陳述罷免結果，並指韓國瑜當選市長才3個月就有主張罷免他的團體成立，「開始對罷韓進行一連串的超前部署」；韓國瑜以違反選罷法為由，申請停止執行罷免投票，法院卻裁定駁回申請。

人民日報更是提早對台灣民主「消毒」，海外網在罷免投票前一天就發布「追殺韓國瑜 民進黨醜態百出」，指韓國瑜政績不錯，但罷韓再次凸顯了「台灣所謂的民主政治早已淪落為只問顏色不問對錯的『顏色政治、私心政治、騙術政治』」。

環球網今天除了報導罷免結果，還報導了韓國瑜率團隊發表談話及「（國民黨主席）江啟臣怒批民進黨明目張膽操縱罷免案，表示譴責與失望」。

在社群平台新浪微博上，央視新聞和人民日報的罷韓新聞留言都超過1000則，鳳凰網的相關新聞更是超過1萬則。這些紛呈的意見，主要可分為：對台灣政局以及是否還要「惠台政策」的看法、對民主的看法、對韓國瑜個人起落的看法等。

有大陸網友對於韓國瑜被罷免表示：「太好了，少被騙一點，全面統一更近了」。有人直接問：「還要惠台嗎？」或說：「國民黨氣數已盡，民進黨洗腦青少年，形勢如此，建議不要惠台了」。

有網友對罷免制度羨慕，表示：「台灣，人類的燈塔，有票才有一切」，「這就是民心。群眾的眼睛是雪亮的」，「在我們這裡，別說投票罷免市長了，連多說兩句都直接關起來，然後寫檢討保證書才放你」。而當有網民說台灣民主的好話，就會引起留言板上的爭論。

對於韓國瑜從競選高雄市長一路走來的起落，有網友說：「眼看他起高樓…眼看他宴賓客…眼看他樓塌了」、「吃著碗裡的，看著鍋裡的，鍋沒得到，碗還沒了」。