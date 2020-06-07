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選台北市長！黨內建議「韓國瑜未來3條路」　黃暐瀚曝目前最好的選擇

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜痛批「國家罷韓隊」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定遭到罷免，而他的下一步路也牽動著國民黨未來的發展。有黨內人士建議韓有三條路，其中包括選台北市長，認為韓未來還是有一定影響力，因韓粉不離不棄。資深媒體人黃暐瀚則提出他認為韓「目前最好的選擇」。

韓國瑜罷免案結果出爐，最終以93萬9090同意罷免票、2萬5051不同意罷免票，讓韓成為台灣史上第一位遭罷免的市長。

對此，韓國瑜舉行記者會表示，任何政黨應該一心一意為人民造福、打拚，但非常遺憾，「民進黨第二次執政以來，所有心思都集中在罷韓國家隊。」他痛批，民進黨集中了所有的政府力量，「買通了90%的媒體，以及100%的網軍」，不斷抹黑造謠。

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國瑜率領市府團隊召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜說，「罷韓國家隊如果有這種心思體力，為什麼不好好用在建設國家造福民眾，而把它放在全心全意的鬥爭，這是我非常大遺憾。一個做牛做馬政府才是人民要的，一個作威作福貪汙腐敗的政府，是人民所唾棄的。」

而韓國瑜的下一步路也牽動著國民黨未來的發展。《聯合報》報導，黨內人士建議韓有三條路，包括選戰台北市長或其他縣市長，參選明年的黨主席或擔任黨職。韓營認為，韓身為這次不正當的罷免受害者，對於其未來的政治能量，反而有助於提高。

黨內人士指出，韓國瑜未來還是有一定影響力，因韓粉不離不棄，雖被罷免，但仍是黨內聲量最高的政治人物，或許可沉潛一段時間再出發。黃暐瀚則認為，韓目前最好的選擇或許是回雲林沉澱。

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