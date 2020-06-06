陳水扁發文恭喜罷韓成功！　預測韓國瑜「一定會提出罷免無效」

▲韓國瑜回應罷免案結果。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長罷免案成功，韓國瑜獲得93萬9090票的同意罷免票，確定被罷免。對此，前總統陳水扁透過媒體群組表示，「恭喜罷韓成功」，並也預告韓國瑜一定會提罷免無效。

中選會6日晚間公布投票結果，高雄1823個投票所全數開票結束，同意罷免票達93萬9090票、反對罷免票2萬5051票，投票總人數96萬9259，投票率42.14%。

本次罷免案已符合門檻，同意票大於不同意票，同意票達投票人總數的1/4（57萬4996票），中選會要在7天內公布投票結果，若罷免案成功，三個月內辦理市長補選，韓國瑜自公告當日起解除職務，四年內不得再選高雄市長。

針對這場選舉結果，陳水扁說，一如所料，罷免門檻的降低，罷韓成案容易，罷韓過關也容易，但高興一個晚上就好，韓營一定會提出罷免無效的選舉訴訟。官司如果拖過剩餘任期不過半，就沒有市長補選問題，當然罷韓成功後的政治後座力也不能不去注意！？

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