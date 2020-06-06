韓流淪泡沫！韓國瑜罷免成定局　外媒「見國民黨興衰」嘆：中國是沉重枷鎖

▲韓國瑜罷免成定局。（圖／記者洪靖宜攝）

記者陳亭伃／綜合報導

高雄市6月6日舉辦「罷韓投票」不僅台灣人民關注，外媒對於可能成為「首位被罷免的民選政治人物」也有了高度關注。《BBC》即分析，高雄市長韓國瑜2018年頂著光環贏得高雄市長後，接著被推選為總統候選人，施政風格、談吐不斷引發爭議，最終被提出罷免案。

光環可以璀璨也可以落寞

《BBC》分析，2018年韓國瑜代表國民黨參加縣市首長選舉，當時透過社群網路之戰，漂亮贏得選票，甚至因為「平民出身」讓許多老百姓感到相當貼近，紛紛轉藍支持，最終用選票擊敗了執政高雄10多年的民進黨。

韓國瑜在競選市長期間，開出許多承諾票，就在當選之後，發現做比說還難，市政上原先吸引眾人目光的政見，負面大於正面，甚至傳出時常請假、遲到，「韓式風格」的施政見見讓民眾摸不著頭緒。接著總統大選登場，眾人對於他是否再出來選，見他立場模糊，甚至推給國民黨內部作業，反對聲浪漸起。

中國成為最沉重的枷鎖

《BBC》分析，韓國瑜的兩岸立場始終脫不開「親中」，就算想趁勢利用親中標籤打經濟牌，卻碰到香港示威抗議，反成為韓國瑜雪上加霜的主要原因，而選戰中所打的「貨出去（中國），人（陸客）進來，高雄發大財」，也從希望反轉成堪憂。

2019年3月韓國瑜拜訪中國、香港，與林鄭月娥見面，成為首位踏入中聯辦的台灣地方首長，時機點的不對，讓外界認為「更難洗清韓國瑜親中的立場」。此外正當2019年6月香港示威正激昂之時，韓國瑜面對此事看法，皆以「不知道、不曉得」回應，被認為閃避問題，聲譽下降。

台灣中央研究院研究員鮑彤（Nathan F. Batto）在《紐約時報》撰文分析稱， 台灣人對台灣主權受到威脅的憂慮是台灣總統大選結果的關鍵。「但是民進黨說服了選民，韓國瑜是一個糟糕的民粹主義。」

▲罷免韓國瑜門檻過關，罷韓民眾喜極而泣。（圖／記者陳以昇攝）

韓流變泡沫、國民黨未來模糊

韓國瑜在高雄市政、總統大選過程中，漸漸讓支持者感受到「空話」，死忠粉絲雖持續支持，但中間選民卻發現其搖擺不定的說詞，並未真的帶動政策兌現。

國民黨原先將籌碼壓在韓國瑜身上，如今面對罷韓成真，國民黨未來的顯得更加的舉步難行。

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