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「韓國瑜被罷免」攻佔大陸熱搜榜　閱讀量破8600萬...網友：體會到民主

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長韓國瑜罷免案通過。（圖／記者李毓康攝）

記者曾俊豪／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案確定通過，包含《鳳凰新聞》、《澎湃新聞》等大陸媒體都第一時間推播相關訊息。其中，在新媒體平台「今日頭條」上，韓國瑜遭到罷免的話題更是衝上熱榜第一，截至晚間6時，相關訊息閱讀量超過8600萬；至于新浪的微博熱搜也同樣攻頂成功，顯示大陸網友也相當關注這次罷免案的結果。

由於韓國瑜先前翻轉高雄，又代表國民黨角逐2020總統大選，因此他的動向一直受到大陸媒體關注。事實上，官媒《人民日報》5日才發文稱讚韓國瑜「市政成績不錯」，還抨擊民進黨一意煽動高雄人對韓國瑜「背叛高雄」的恨意。

罷免案的門檻一過，包含《鳳凰新聞》、《澎湃新聞》等大陸媒體都第一時間推播相關訊息。此外，《ETtoday新聞雲》發現，在社交平台上，韓國瑜的罷免案也受到一般大陸網友關注。

▲▼韓國瑜罷免通過登熱搜榜。（圖／翻攝今日頭條、新浪微博）

▲韓國瑜罷免結果登陸媒熱搜榜。（圖／翻攝今日頭條、新浪微博）

以《今日頭條》為例，自罷免結果出爐後，頭條熱榜的第一名就一直是「高雄市長韓國瑜被罷免」，標題後方還搭配深紅色的「爆」，顯示此議題目前非常「火爆」，點進去之後，則是大陸媒體與自媒體的文章。

有大陸網友表示，「國民黨窩裡鬥，台灣窩裡鬥」、「韓國瑜跟國民黨被打回原形了，對大陸來說絕對是好事」、「人性不足蛇吞象，韓的故事太諷刺了」；不過，也有人留言「天道不公」、「建議韓國瑜再選市長，肯定當選」。

此外，新浪的微博熱搜上，「韓國瑜被罷免」的話題也一度攻佔榜首，有網友調侃「騙來騙去把自己騙下去」、「兩面人的正確下場」、「只能一聲嘆息！感嘆國民黨的無能」；另外，也有人感嘆「原來這就是民主社會，我們制度不同，雖然我們沒有經歷選自己當地的領導人，不過經過這次，體會到什麼是民主！人民既能投票選你，也能投票罷免你！」

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