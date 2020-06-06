影／罷韓投票所沒對照名冊？　中選會駁斥假消息：不要再懷疑高雄選委會！

記者袁茵／台北報導

罷免高雄市長韓國瑜投票於6日舉行，針對網路上出現「聽很多在投票所的人回報…投票所似乎沒有在對照領票名冊…去的人都可以領…無限領到爽」消息，中選會澄清此為假消息，請捏造假訊息的民眾不要一再懷疑高雄市選委會暨全體選務人員公正執法的決心，惡意打擊每位兼辦選務的高雄市政府公教人員。





▲2020高雄市長罷免案投票日，民眾投票現場照。（圖／記者李毓康攝）

中選會表示，投票前夕網路上就不斷傳出一則又一則的選務假訊息，近日中選會一而再、再而三的澄清說明，謠言仍未止息，投票今日網路又有假訊息流出，說「聽很多在投票所的人回報…投票所似乎沒有在對照領票名冊…去的人都可以領…無限領到爽」。

中選會說明，投票人領票時應出示國民身分證，交由選務人員核對國民身分證與投票人名冊資料，核對相符後，即在投票人名冊內該選舉人名下之「簽名或蓋章或按指印」 欄內蓋章或請其簽名，蓋章前也會檢查印章上之姓名是否與名冊上之姓名相符。

中選會再次提醒民眾，遇到此類選務假訊息，一定要知道今日的罷免案選務辦理，依法是由高雄市選委會及許多兼辦選務的高雄市政府公教人員、各區公所等同仁，奉公守法依法在辦理，整個過程是公開透明且受外界的監督。

中選會指出，請捏造及傳遞假訊息的民眾，不要一再懷疑高雄市選委會暨全體選務人員公正執法的決心，更不要藉此類假訊息的捏造及散布、轉傳來惡意打擊每位兼辦選務的高雄市政府公教人員、各區公所等選務夥伴。

最後，中選會及高雄市選委會也提醒民眾，捏造及散布、傳遞假訊息者，是要負起法律責任的，輕則觸犯社會秩序維護法予以裁處，重則觸犯刑法及公職人員選舉罷免法而應負起刑事責任，且對於選務假訊息，並非只有中選會及高雄市選委會等選務機關會移送檢警單位法辦而已，民眾也可以舉發，若是犯罪行為者，人人亦可依法告發，交由警察機關或司法機關依法處理。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 罷韓燒出國民黨在高雄連B咖都沒有 藍營準備轉移戰場改打這三點

► 國民黨做好失去高雄準備 罷韓成功進入補選「派誰出來都會輸」

► 民眾黨罷韓不表態 柯文哲精算選後亂局趁隙擴大基本盤

熱門新聞...

► 韓國瑜放棄最強武器 罷韓「冰處理」恐成等待被宰割

► 民進黨「代理市長」方案曝光 反制韓國瑜被罷免後打訴訟干擾戰

► 「罷韓不是我們的主場」 徐永明樂觀看待：時力太強勢也不好



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣