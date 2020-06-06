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韓國瑜罷免通過　立法院國民黨團道歉：全體立委仍是高雄市民的靠山

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▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜成為台灣史上第一位遭到罷免的市長，立法院國民黨團發表聲明，表示這一次高雄鄉親用選票提醒市府團隊及國民黨，必須深切反省，雖然韓國瑜無法繼續為高雄市民服務，但「高雄人的事，就是國民黨團的事」，未來持續為高雄鄉親爭取權益、創造幸福的家園的心永遠不會改變。

國民黨團聲明表示，「鄉親們，抱歉，韓市長及市府團隊努力不夠，高雄市府團隊讓你們失望了！」這一次高雄鄉親用選票提醒市府團隊及國民黨，必須深切反省。從2018年11月25日上任以來市府團隊的表現有褒有貶，不論現有罷免制度好壞，完全尊重高雄市民投票的結果。「我們確實有很多作為必須檢討，這才是台灣民主的核心價值，也是台灣民主繼續大步向前邁進的動力。」

國民黨團表示，雖然韓市長被罷免將無法繼續為高雄市民服務，國民黨立法院黨團本於高雄人的事，就是國民黨團的事。投票前國民黨立法院黨團安排交通、內政、經濟、財政、教育等委員會南下高雄考察，幫高雄市民爭取更多資源。未來持續為高雄鄉親爭取權益、創造幸福的家園的心永遠不會改變，依然會繼續協助當地黨籍市議員爭取重大建設及預算，守護高雄。

國民黨團表示，在此次罷免投票的過程中，看到民進黨動用一切合法、不法的手段介入此次投票，國家的民主法治被破壞殆盡，執法機關看見民進黨就轉彎的現象比比皆是，問題嚴重。「國民黨團將持續監督，針對此次罷免投票過程各項非法及違反行政中立的作為，要求民進黨政府及各部會給全民一個交待，也給高雄市民一個說法。」

國民黨團最後強調，感謝高雄鄉親給過韓國瑜及國民黨機會，國民黨團全體立法委員未來仍是全體高雄市民的靠山，高雄的事，就是國民黨團的事，國民黨永遠和高雄市民站在一起。

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