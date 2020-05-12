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下背痛錯當摔傷　老翁脊椎沾黏如竹竿

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▲▼醫院,醫療,健康,量血壓,掛號,門診,看診,慢性病,老人,長照,輪椅。（圖／記者徐斌慎攝）

▲一名七旬老翁總感到下背疼痛，經X光檢查後，結果發現是僵直性脊椎炎。（圖／記者徐斌慎攝，示意圖，與本文無關）

圖、文／台灣諾華提供

一名七旬老翁總感到下背疼痛，起初以為是因為跌倒摔傷，由於疼痛遲遲沒有改善，決定到醫院就診。一踏進診間，醫師察覺他走路姿勢僵硬，而且外觀有明顯駝背，便進一步安排X光檢查，結果竟發現老翁的脊椎已黏合如一根「竹竿」，才終於確診為僵直性脊椎炎。老翁接受藥物治療後，終於告別下背痛，但駝背和僵硬的問題卻已無法回復，讓人感到婉惜。

收治上述患者的員林基督教醫院風濕免疫科留美萍醫師表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，典型症狀：慢性下背痛、晨間脊椎僵硬及運動範圍受限。其他像是週邊關節炎、急性葡萄膜炎與虹彩炎或肌腱、韌帶與骨骼交接處（著骨點）的發炎也是常見的症狀。患者多數在20-40歲左右發病，由於該族群活動力高，即便出現腰痠背痛或發炎的症狀，也常誤認為是姿勢不良或運動傷害，從發病到確診普遍花費較長時間，延誤治療時機。留美萍醫師以上述個案為例，老翁的頸椎、胸椎到腰椎已經完全沾黏，本身卻沒有察覺異狀，甚至強調自己是因為跌倒才受傷，直到進一步追溯早年病史後，老翁才想起年輕時曾檢查出脊椎發炎，卻從未接受正規治療。

請繼續往下閱讀...

台灣諾華-留美萍醫師（圖／台灣諾華提供）

▲員林基督教醫院風濕免疫科留美萍醫師。

僵直性脊椎炎最大的威脅並非疼痛，對於許多患者而言，脊椎沾黏才是難以承擔之重。留美萍醫師指出，當脊椎長期處於發炎的狀態，骨頭之間的韌帶會發生鈣化，形成所謂的「骨贅」，脊椎會逐漸變得僵硬，失去柔軟度。若放任疾病持續惡化，脊椎會一節節地黏在一起，不僅會使背部僵硬、無法正常彎曲，日常活動也會受到限制，轉頭或彎腰都可能成為難事，嚴重者甚至會駝背無法站直。

根據臨床數據顯示，約有18%僵直性脊椎炎患者確診時，就已經有脊椎沾黏的症狀。值得注意的是，脊椎一旦發生沾黏，即無法恢復原本的模樣，多數患者只能選擇將就，學著適應脊椎僵硬的生活。其實，只要定期追蹤檢查、積極接受治療，預防脊椎沾黏並不困難。

留美萍醫師進一步說明，現行的治療選擇中，非類固醇消炎藥物可以減緩疼痛和發炎的狀況，如有合併週邊關節炎的患者，將給予免疫調節藥物；至於病況較嚴重的患者，則需接受生物製劑的治療。多數僵直性脊椎炎的患者預後良好，只要願意謹慎看待，遵從醫囑、積極接受治療，即可有效防範脊椎沾黏找上門。呼籲民眾若發現下背痛、晨間僵硬的症狀長達三個月、週邊關節炎或跟腱或足底筋膜炎反覆發作經常需要吃藥復健，切勿輕忽身體的警訊，應盡速至風濕免疫科，接受詳細的檢查。

以上衛教資訊由台灣諾華提供

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