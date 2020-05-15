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影／當兵「4個月和2年」差別在哪？老學長威曝：當2年的拿掃把都能刺死人

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實習記者施怡妏／綜合報導

服兵役是台灣男生應盡的國民義務，不過從2018年開始，只要是民國民國84年1月1日後出生的役男，只需要接受4個月的兵役。一名男網友提問，當四個月的和兩年除了時間以外，有什麼其他的差別？訓練內容是否會不一樣？網友們則在底下搞笑留言，「兩年比較多東西可以說嘴」。

▲國軍、當兵、阿兵哥、役男。（圖／記者季相儒攝）

▲男生服兵役的故事通常可講上一輩子。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

請繼續往下閱讀...

一名網友在PTT上問卦，「當兵四個月跟兩年的差別在哪裡？」文中提及自己是一位菜鳥，即將在6月進入軍營，對於軍中的狀況不了解，想知道除了時間上的差別，還有什麼地方不一樣。有網友搞笑留言，「高級砲灰與一砲即死的差別」、「多了一年半的失業時間」、「當二年的拿掃把都能用刺槍術刺死人，超威」。

當兵、營區、軍營、軍人示意照。（圖／東森新聞）

▲拿當兵時的「回憶」說嘴，通常都是男生專利。（圖／東森新聞）

也有網友指出，兩年的兵役學東西比較專精，「四個月週週休是常態，也不太會被扣假，更沒什麼好凹你的，因為你什麼都不會」、「依兵種不同兩年可能會下基地、演習1-3次，另外，大多至少會有一項火砲、通信、車輛等等操作或修理的軍事專長」、「（兩年兵役）專精、基地、三軍、高裝檢什麼死人骨頭都遇到」。

也有不少人認為，不管是兩年還是四個月都是浪費時間，「一樣在等退而已」。然而，先前也有網友在PTT上分享，當兵兩個月的心路歷程，「新訓其實跟在學校上課差不多，上、下午各有4堂課，但通常只操一、兩個課目」；他也提到，四個月的兵役可以拆成2個月、2個月的形式，可以在大學時期時期的暑假提前入伍，這樣就可以在畢業後可以立刻投入職場。

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