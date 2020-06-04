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第2屆台中購物節「On Line直送」　店家免費上架且不限商品數量

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▲▼台中市經發局舉辦第二屆台中購物節店家說明會。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中市府舉辦第二屆台中購物節店家說明會，吸引約200店家到場了解。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

「第2屆台中購物節」7月登場，為期2個月，不但時間比去年長，規模也比去年更大，除增加實體店家參與數，更攜手東森購物、PChome等知名線上及電視購物平台，讓民眾動動手指就能消費，在疫情逐漸趨緩的「後疫情時代」全力拚經濟。中市副市長令狐榮達歡迎在地商家踴躍加入電商平台，開拓多元銷售管道，在疫情趨緩之際，共同振興經濟。

台中市經濟發展局4日舉行台中購物節首場店家說明會，詳細說明上架電商措施，東森購物也簡介廠商上架基本費用、金/物流介紹、行銷機制運用及介紹網站資源和外廣資源等內容，吸引約200店家參與瞭解。

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▲▼經發局舉辦第二屆台中購物節店家說明會。（圖／台中市政府提供）

▲店家代表在台下閱讀相關資料，並聽解說人員講解。（圖／台中市政府提供）

副市長令狐榮達表示，第2屆台中購物節將於7月1日至8月31日登場，為期2個月，今年除了實體店家還有電商平台，提供特約店家消費抽獎點數3倍送活動誘因，預計招攬3萬店家參與；因應疫情，今年特別運用東森購物及森森購物平台，讓民眾在家動動手指就能進行網路購物，在疫情趨緩之際振興台中經濟。

經發局長張峯源也說，市府於今年購物節與東森購物合作，推出加1元多1件、回饋500元東森幣等優惠，消費者下單就可直接折抵500元，號召更多台中商家加入活動，運用線上消費提升商家經濟收入，協助商家度過疫情難關。

▲▼台中市經發局舉辦第二屆台中購物節店家說明會。（圖／記者李忠憲攝）

▲東森得意購執行長楊俊元（左）、台中市副市長令胡榮達（中）、經發局長張峯源說明購物節規劃。（圖／記者李忠憲攝）

東森得意購電子商務事業部執行長楊俊元出席說明會受訪時表示，很高興參與台中購物節，本來每個月就會推出各種優惠活動。中市店家加入東森之後，我們也會針對加入店家作加碼活動。

他也說，實體店家一開始要上架電商會有幾個門檻，第一是不熟悉操作，第二是上架，有沒有生意都還不知道，就要繳一筆開通費。他補充說，這次東森購物特別與台中市府合作，配合疫情後振興經濟，所有台中購物節期間加入的店家都免收開通費。還會加碼提供發放東森幣、滿額送、抽獎、搭配信用卡活動等專屬優惠，接下來的「大餐」非常豐富，希望大家一起參加！

▲▼台中市經發局舉辦第二屆台中購物節店家說明會。（圖／記者李忠憲攝）

經發局說明，第2屆台中購物節除了網羅台中線上店家共襄盛舉，也輔導有意轉型的實體店家上線，邀請擁有近千萬會員的東森購物合作，規劃台中購物節專屬方案，在地店家加入東森購物網，商品免費上架且沒有數量限制，甚至可以同時上架東森和森森雙電商平台，擴大通路涵蓋範圍；另外，東森購物擁有豐富的廣告宣傳資源，也將配合台中購物節限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品等六大主題，為「台中專區」大量曝光，協助衝高整體消費金額。

經發局也提到，民眾持台中發票登錄台中購物節APP，每1元兌換1點，每500點就有1次抽獎機會；購物節特約店家除有電商平台上架優惠，還有抽獎點數3倍送活動，民眾在特約商店消費，點數可以乘3倍，例如實際消費500元，可以得到1500點，等於有3次抽獎機會，店家也可以自行配合購物節主題進行促銷活動，呼籲民眾來台中旅遊購物。

網路好評、7天有感


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