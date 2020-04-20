當兵「睡通鋪+群體行動」加速染疫！　過來人自曝咳2個月：想躲都沒得躲

▲當兵很難維持社交距離。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者黃可昀／綜合報導

敦睦艦隊目前累計24人確診，法國的戴高樂號也有千名官兵染疫，網友們就發現，當兵似乎很容易爆發群聚感染，即便只是一般的感冒、腸胃炎等等，都很容易被同袍傳染，讓他很好奇，「軍中的傳染病風險高嗎？」

原PO在PTT表示，不限於新冠肺炎，像是感冒、流感、諾羅病毒等等，在軍中的感染風險似乎比一般人來得高，只要一個寢室中有一個人生病，過幾天就會冒出其他感染案例。

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▲多數人當兵期間都感冒過。（示意圖／記者陳駿豪翻攝）



過來人表示，當兵所有時間都是群體行動，再加上晚上睡通鋪，光是這2點就夠讓病毒傳好傳滿，「連小感冒都會馬上中標的地方，想躲都沒得躲」、「交差感染，你好之後又被二次感染」、「睡通鋪，永遠集體行動，根本煉蠱場」、「去年我在裡面，我吃了2個月的藥都好不了，退伍過幾天馬上好」、「大禮堂吃飯還要先答數、問候長官，桌上的飯菜都一堆體液了」、「半夜永遠都有不會停的咳嗽聲，沒中過真的是天選之人」、「住過金門的坑道，比新訓大通舖還猛，晚上睡覺時根本咳嗽合唱團。」

不只感冒，只要任何會傳染的病毒都有可能中鏢，「我在軍中得過水痘，結果我們那一連被營長罵水痘連，不知道是誰先開始」、「之前當兵的時候有一個人得B流，最後十幾個都被傳染，一起隔離一間寢室」、「很容易香港腳、流感」、「新訓時將近1/3的人得結膜炎，1/3的人有感冒，我感冒到結訓，放假去看醫生過幾天才好。」