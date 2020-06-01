　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

塞狗屎剃光頭毆打被害人就範　警瓦解苗栗暴團「風客會」逮10人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼刑事局中打破獲苗栗風客會暴力集團。（圖／民眾提供）

▲警方逮捕苗栗風客會暴力集團共10人，依法送辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心1日宣布偵破苗栗以綽號「瘋暉」邱姓男子為首的暴力犯罪集團「風客會」，該集團依附新竹某傳統大幫派下，壯大後2年多以來，強押被害人塞狗屎、剃光頭、馬拉松式毆打凌虐，甚至爭奪私娼寮地盤等，牟取不法利益。警方逮捕邱姓首腦等人，依組織犯罪防制條例等罪送辦，邱男與劉男複訊後遭聲押禁見獲准。

中打獲報，41歲邱姓男子綽號「瘋暉」，在苗栗組「風客會」幫派進行暴力討債，經報請苗栗地檢署檢察廖倪鳳指揮，進行長期監控。專案小組調查，邱姓男子2011年就成立「藝品堂」，由於成員先後涉案遭警方盯上。2018年初，邱男的組織依附在新竹地區某全國知名黑幫，並吸收38歲劉男當頭號大將，大舉招募成員，並改名「風客會」，專做暴力討債、恐嚇取財、圍事等不法勾當。

▲▼刑事局中打破獲苗栗風客會暴力集團。（圖／民眾提供）

▲▼警方查扣各式暴力犯罪工具。（圖／民眾提供）

▲▼刑事局中打破獲苗栗風客會暴力集團。（圖／民眾提供）

▲▼刑事局中打破獲苗栗風客會暴力集團。（圖／民眾提供）

警方查出，該集團犯罪手法「十分有創意」，若被害人不配合就進行文攻武嚇，暴力相向，甚至請被害人到KTV唱歌，灌下各種酒類，搞到對方生不如死，願意配合才作罷。

另外，該集團曾為搶奪某私娼寮收保護費，趁對方老大落單，聚眾強押上車再到倉庫拘禁。集團成員對被害人塞狗屎、剃光頭、噴燈伺候，並以馬拉松式輪番棍棒毆打。被害人遭凌虐長達4小時候，友人到場交保已奄奄一息，全身多處骨折，瀕臨崩潰。

警方也查出，該集團鎖定建案工地強收保護費，依但不從，就阻止砂石車進入工地，直到對方妥協願交每車800元通行費，工程才得以繼續進行。

專案小組經長期監控，5月26日見時機成熟，會同苗栗、台中警方等單位，兵分多路逮捕邱男、劉男及幫眾共10人，同時起出鐵棍、木棒、模擬槍、霰彈、借據等贓證物。現場也查扣2輛涉嫌以不法所得購買的自小客，其中一輛登記邱嫌名下的infiniti廠牌轎車，新車就要價268萬元起跳。警詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、恐嚇及槍砲等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，邱、劉二男複訊後羈押禁見。

用過都說好用，真心不騙


【更多新聞】

凌晨開車交通號誌參考用！BMW和國產車撞一團　波及2車+電信箱

台中男併排停車不理警攔查開走　拒檢逃逸罰2萬+扣照6個月

戀物癖大叔偷正妹女鞋「凌晨歸還」　遭勇爸活逮！他「土下座」求饒

ET快訊
東森購物也來了！6/3開賣2色口罩「超殺價格」出爐　每天都會
超佛本土公司！員工「做1年領2年」　平均薪資福利近300萬
賴床迷糊滑手機…清醒多3張股票「砸了七位數」！　女星驚：太恐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園艦大副酒駕「逆撞8車6傷」　公懲會判決：降一級改敘

「大馬拿督」吸金5億躲台中豪宅！戴勞力士請管家　黑道當保鑣

塞狗屎剃光頭毆打被害人就範　警瓦解苗栗暴團「風客會」逮10人

中壢警分局前所長遭控偷吃單親媽媽　周刊爆料多次到摩鐵激戰

29歲癌末男砸60萬「導管滑脫」後病逝！家屬依遺願...抬棺撒冥紙轟診所疏失

海科大重機情侶慘死輪下！母親崩潰「辦冥婚」：讓他們一起走

30歲男醫院外強搶輪椅阿伯！1.9萬贓款都買日系手機和保溫水瓶

醉女昏睡內褲不明分泌物驚覺遭性侵　色男「我太衝動了」遭判刑再賠50萬

台南白河林初埤池小客車疑撞電線桿衝溪流　駕駛脫困送醫

獨／「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生再爆：老師出拳猛K才驚覺蒐證

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

五月天「5月之約」《突然好想你》　揪蕭敬騰.李榮浩.毛不易隔空合唱

桃園艦大副酒駕「逆撞8車6傷」　公懲會判決：降一級改敘

「大馬拿督」吸金5億躲台中豪宅！戴勞力士請管家　黑道當保鑣

塞狗屎剃光頭毆打被害人就範　警瓦解苗栗暴團「風客會」逮10人

中壢警分局前所長遭控偷吃單親媽媽　周刊爆料多次到摩鐵激戰

29歲癌末男砸60萬「導管滑脫」後病逝！家屬依遺願...抬棺撒冥紙轟診所疏失

海科大重機情侶慘死輪下！母親崩潰「辦冥婚」：讓他們一起走

30歲男醫院外強搶輪椅阿伯！1.9萬贓款都買日系手機和保溫水瓶

醉女昏睡內褲不明分泌物驚覺遭性侵　色男「我太衝動了」遭判刑再賠50萬

台南白河林初埤池小客車疑撞電線桿衝溪流　駕駛脫困送醫

獨／「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生再爆：老師出拳猛K才驚覺蒐證

《青你2》贊助商向劉雨昕道歉！　否認內定C位…「提早2小時祝賀」真相說清

吃蝦皮膚爆癢！醫曝「5徵兆」＝危險快去急診...洗熱水澡超NG

桃園艦大副酒駕「逆撞8車6傷」　公懲會判決：降一級改敘

侯sir拚信心經濟　新北健康三寶「綠竹筍」搶鮮上市

東森購物也來了！6/3開賣2色口罩「超殺價格」出爐　每天都會補貨

別把冷戰當習慣！情侶必知4大「吵架要訣」全做到才能長久

休傑克曼演了17年金鋼狼「從未穿上漫畫經典服」　導演解密原因

CP查理、BTS JIMIN都推26歲創作男星！生日許願：種族歧視能消失

睽違92天重新開放！日本晴空塔有限度解禁　迪士尼仍持續休園

「大馬拿督」吸金5億躲台中豪宅！戴勞力士請管家　黑道當保鑣

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

員警隨身碟忘了拔...愛妻裸照流傳被同事看光！

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

小情侶公園涼亭活春宮　龜山分局回應了

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

水泥車轉彎撞紅牌重機　情侶騎士當場慘死

目睹松山死亡車禍　12hrs後與女友慘死水泥車

更多熱門

相關新聞

幫派裝情侶過馬路　朝警車瘋狂掃射20槍

幫派裝情侶過馬路　朝警車瘋狂掃射20槍

墨西哥薩卡特卡斯市（Zacatecas）28日（周四）下午發生一起槍擊警察案，當地幫派份子竟佯裝成兩對情侶，一對若無其事的走在馬路和大街上，另一對守候在巷口，隨後四人從口袋、包包中掏出槍支，對著警車正面的擋風玻璃瘋狂射擊後，立刻逃往巷內。所幸車內的兩名警員僅受到輕傷，都沒有生命危險。

20車手假冒　大陸疫病中心詐騙

20車手假冒　大陸疫病中心詐騙

刑事局破地下兵工廠　　4嫌辯「改槍是興趣」

刑事局破地下兵工廠　　4嫌辯「改槍是興趣」

詐團機房「地板挖洞」！特警狂鎚10分鐘才破門

詐團機房「地板挖洞」！特警狂鎚10分鐘才破門

苗栗男借3萬月息6千　沒錢還遭圍毆

苗栗男借3萬月息6千　沒錢還遭圍毆

關鍵字：

風客會藝品堂幫派暴力討債組織中打

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／失蹤2天爸爸出來了！為救女兒命喪北勢溪

即／國一「特斯拉撞大貨車」！車頭高速衝破車體

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

15歲女「壓力大」勒死媽！　塞行李箱「伴屍2天1夜」

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

《青春有你2》「無修音真實片」外流

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

大貨車側翻國道　特斯拉「狂剎30m」直插車頂

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面