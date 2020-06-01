塞狗屎剃光頭毆打被害人就範　警瓦解苗栗暴團「風客會」逮10人

▲警方逮捕苗栗風客會暴力集團共10人，依法送辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心1日宣布偵破苗栗以綽號「瘋暉」邱姓男子為首的暴力犯罪集團「風客會」，該集團依附新竹某傳統大幫派下，壯大後2年多以來，強押被害人塞狗屎、剃光頭、馬拉松式毆打凌虐，甚至爭奪私娼寮地盤等，牟取不法利益。警方逮捕邱姓首腦等人，依組織犯罪防制條例等罪送辦，邱男與劉男複訊後遭聲押禁見獲准。

中打獲報，41歲邱姓男子綽號「瘋暉」，在苗栗組「風客會」幫派進行暴力討債，經報請苗栗地檢署檢察廖倪鳳指揮，進行長期監控。專案小組調查，邱姓男子2011年就成立「藝品堂」，由於成員先後涉案遭警方盯上。2018年初，邱男的組織依附在新竹地區某全國知名黑幫，並吸收38歲劉男當頭號大將，大舉招募成員，並改名「風客會」，專做暴力討債、恐嚇取財、圍事等不法勾當。

▲▼警方查扣各式暴力犯罪工具。（圖／民眾提供）

警方查出，該集團犯罪手法「十分有創意」，若被害人不配合就進行文攻武嚇，暴力相向，甚至請被害人到KTV唱歌，灌下各種酒類，搞到對方生不如死，願意配合才作罷。

另外，該集團曾為搶奪某私娼寮收保護費，趁對方老大落單，聚眾強押上車再到倉庫拘禁。集團成員對被害人塞狗屎、剃光頭、噴燈伺候，並以馬拉松式輪番棍棒毆打。被害人遭凌虐長達4小時候，友人到場交保已奄奄一息，全身多處骨折，瀕臨崩潰。

警方也查出，該集團鎖定建案工地強收保護費，依但不從，就阻止砂石車進入工地，直到對方妥協願交每車800元通行費，工程才得以繼續進行。

專案小組經長期監控，5月26日見時機成熟，會同苗栗、台中警方等單位，兵分多路逮捕邱男、劉男及幫眾共10人，同時起出鐵棍、木棒、模擬槍、霰彈、借據等贓證物。現場也查扣2輛涉嫌以不法所得購買的自小客，其中一輛登記邱嫌名下的infiniti廠牌轎車，新車就要價268萬元起跳。警詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、恐嚇及槍砲等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，邱、劉二男複訊後羈押禁見。

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