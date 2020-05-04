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夏天當兵「烈陽下照爬單戰」！　過來人哭了：迷彩服上還有鹽結晶

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▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲夏天當兵汗流不停。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者黃可昀／綜合報導

當兵是每位男性國人必經階段，但有些怕熱的人已經開始擔心，夏天即將來臨，之後入伍是否會過得很痛苦。一名網友透露，當初他剛好是12月進去當兵，天氣十分涼爽舒適，「想到以前當一年以上的碰到夏天，在地上爬單戰，想到就快流汗了。」

原PO在PTT表示，之前他是12月入伍、3月中退伍，這將近4個月的時間在軍中過得算是很舒適，「大部分時間都是涼涼的 （不管是天氣還是訓練）」，隨著最近轉變成30度以上高溫，讓他聯想到，「夏天當兵的人是不是很衰？」訓練的時候都得在外頭曬太陽，尤其是午休起來，又熱又累的感覺，光想就覺得很折磨。

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▲台南暴雨災後整理　國軍協助重建家園。（圖／記者陳駿豪翻攝）

▲很多國軍有當兵期間中暑經驗。（示意圖／記者陳駿豪翻攝）

一派過來人表示，夏天當兵實在苦不堪言，「洗完澡不用五分鐘整身汗」、「汗一直流，迷彩服染到白色，身上寶特瓶的水都是溫的」、「草綠服是乾了又濕濕了又乾..上面都有白色的鹽結晶」、「蚊子雞巴多要穿短褲還不能動，根本整人」、「夏天進去，新訓上鋪半夜跟地獄一樣，還好當年下基地是冬天，不然三天沒洗澡四個人擠帳蓬會臭到飛天」、「現在不知道，以前真的是地獄，幾乎每天都曬到中暑，頭痛到快炸掉，怎麼喝水都沒用。」

另一派網友認為，依照溫度跟濕度計算，只要危險係數超過40就會掛上「紅旗」，代表暫停課外操課，「夏天紅旗就休息了啊，冬天飄雨你照樣給我趴下臥射」、「下午都掛紅旗，根本不用爬」、「熱就操課前喝水、操課後喝水，冬天當兵寒流來站哨才靠杯勒」、「新訓夏天才爽，都在樹下休息。」但也有運氣比較差的網友反駁，「紅旗照操，正午大太陽操場上曬，刺槍刺到一半差點睡著」、「紅旗掛了照操阿，我去年才當我還負責掛旗子的。」

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