菜逼八「成功嶺戰鬥阿嬤多兇悍？」　老鳥爆雞母皮：別惹她...超猛背景曝光

▲當兵是大部分台灣男生的必經之路。（圖／陸軍司令部）

記者周亭瑋／綜合報導

說到成功嶺的「戰鬥阿嬤」，當過替代役的男生立刻心領神會，而網上各種傳言繪聲繪影，這讓剛受訓的菜逼八們緊張又好奇，忍不住問「到底多兇悍？」一席話掀起熱議，也釣出不少經驗談。

一名網友日前在PTT好奇問道，「新訓時在成功嶺跳舞的奇怪阿嬤，有人有遇過嗎？知道阿嬤的人都幾歲了？」關鍵字一出，瞬間勾起老鳥們的回憶，直呼「阿嬤超強」、「很常暴怒，年紀大要小心」、「哇靠...15年前看到過」、「歌都用ymca，脾氣暴躁代表」、「戰鬥阿嬤還在，我上個月才從成功嶺退伍」。

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事實上，「戰鬥阿嬤」林純玉是國內知名田徑國手，曾兩度代表台灣參加奧運會，還在亞運上獲得女子五項全能銀牌。師大體育系畢業的她曾於亞洲大學、師範大學任教，也當過強恕中學青棒隊、國立體院棒球隊體能教練。

▲不少役男都很怕戰鬥阿嬤 。（圖／陸軍司令部）

2004年，林純玉任中華職棒La New熊隊體能教練，2006年再擔任中信鯨隊體能教練，不過自中信鯨隊解散後，她就離開了職棒圈，而後受邀到成功嶺，負責指導替代役操練「戰鬥有氧」，因此有「戰鬥阿嬤」的稱號。

對於「戰鬥阿嬤」網上的討論相當多，就有人聽到傳聞後，向同學打聽一二，當時對方顫抖地說，「千萬不要惹她！記得在一次操練中，有個同梯中暑，暈眩到無法站立，戰鬥阿嬤一發現，不是給予他溫柔的安慰，反而馬上痛罵一頓，同梯狀況越差她就越罵越兇。」

而許多鄉民則分享道，「同梯的沒綁緊鞋帶，被阿嬤幹飛，加上太緊張手抖，整整綁了3分多鐘」、「我覺得不要搞特別，也不會被阿嬤釘啊」、「戰鬥阿嬤真的猛，專門對付那些自以為國手的垃圾替代役」、「接了公差躲掉戰鬥阿嬤」、「千萬不要說自己是資工系的，會被酸到爆」。