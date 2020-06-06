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農民可申請路權曬花生　虎尾鎮14個里、30處空地或路段安心曬

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▲虎尾鎮公所依據「雲林縣各機關團體舉辦各類大型活動使用道路管理要點」，統一來幫農民申請使用路權。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲每年花生採收期一到，雲林花生產地均可見農民曬花生景象。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

去年全國花生總種植面積1萬9452公頃，產量約5萬3200公噸，雲林占了74％，虎尾鎮更是重要產區，5、6月是一期作花生收成期，許多產業道路成天然曬花生場，但既危險又容易遭破壞；虎尾鎮公所今年主動援助花生農，農民經申請「路權」，可在鎮內14個里、共30處空地或路段安心曬，即日起到6月24日。

每年花生採收期一到，雲林花生產地均可見農民曬花生景象，虎尾鎮公所農經課長魏嘉宏指出，以往農民把道路當曬場，黃昏或夜晚均會影響交通安全及通行，鎮公所與警方每年都會接獲不少民眾檢舉。虎尾鎮長丁學忠5日前往頂溪里的道路巡視農民曬花生現況，並向農民宣布這項「爭取路權」好消息。

虎尾鎮長丁學忠說，目前正值一期花生採收，最近一下子豪雨，一下子又高溫日曬，不少花生被泡爛、發黑、發芽，搶收花生最重要的是要有場地可曝曬，農民多半曬在路邊，常被人檢舉而遭警察取締，為讓農民有空曠的曝曬場，虎尾鎮公所依據「雲林縣各機關團體舉辦各類大型活動使用道路管理要點」，統一來幫農民申請使用路權。

虎尾鎮公所民政課長吳學賢表示，目前申請路權的路段分別在頂溪、三合等14里、共30處地點、路段，總長約12公里，將會提供交通錐、警示燈等安全防護，也會商請警方及社區巡守隊協助巡邏，避免宵小偷竊及交通事故，即日起至6月24日要曬花生的農民，可至公所農經課申請，若有必要公所可再延長申請路權1個月。

▲虎尾鎮公所依據「雲林縣各機關團體舉辦各類大型活動使用道路管理要點」，統一來幫農民申請使用路權。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所依據「雲林縣各機關團體舉辦各類大型活動使用道路管理要點」，統一來幫農民申請使用路權。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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