瑞穗鮮乳雪糕香濃回歸！網友激動揪買爆　7-11古早味冰棒清涼4風味喚童年回憶

▲天氣超熱的時候，不少民眾覺得連喝冰涼飲料也無法消暑，吃冰棒才能真正透心涼。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

天氣炎熱，對許多人來說，穿得清涼只是基本，喝冰飲也還不夠消暑，為了解身體的熱，得隨時來一支「冰的啦」，才能真正透心涼！為此，7-11獨家推出強勢回歸的「瑞穗鮮乳雪糕」與新品系列「原味本舖」傳統經典口味冰棒，鮮乳雪糕、花生牛奶、紅豆牛奶、鳳梨、檸檬等眾多風味，滿足消費者的嘴饞、趕走身體和心裡的燥熱，就是要讓民眾隨時隨地都「高舉冰棒的法槌」，不吃個過癮絕不放下。

炎炎日頭下，時常可見民眾走進7-11直直往冰櫃奔去，為的就是買支冰棒降溫。對於冰櫃中琳瑯滿目的冰品，有的人喜歡純粹香濃的奶味，有的人則是對兒時吃到的古早味冰棒念念不忘。喜歡奶味的人一定不會忘記過去7-11的超人氣「瑞穗鮮乳雪糕」，2020年也將全新回歸，以榮獲世界品質評鑑大賞金獎的瑞穗鮮乳調製而成。一口咬下，瞬間嚐到濃郁的牛奶香甜，伴隨如冰淇淋般的綿密質地，在口中慢慢化開，讓人忍不住一口接著一口。超多死忠消費者再次發現它的身影，紛紛大呼好感動，「超懷舊呀！大學常吃」、「天啊太想念瑞穗鮮乳雪糕了！我覺得超濃郁」、「我的童年，來去買爆！」、「奶香味超夠，但又不太膩～」。

喜歡古早味冰棒的人今年也不必再千里迢迢跑去糖廠，只要走到巷口小七，來自原味本舖的懷舊系列冰棒就躺在冰櫃裡等著你！能吃到「紅豆牛奶」、「花生牛奶」、「鳳梨」與「檸檬」等傳統經典口味。基本款紅豆牛奶冰棒，以台灣紅豆製成，吃得到一顆顆香甜飽滿的紅豆，牛奶滑順冰涼，兩者就是經典絕配。口味濃郁的花生牛奶冰棒，使用深淺兩種不同炒焙程度的研磨花生，入口即享甜香與焦香味碰撞出的獨特花生風味，讓人一吃彷彿回到童年時代。

天氣炎熱，不少人喜歡吃甜美多汁的水果來解渴，原味本舖的懷舊冰棒當然也準備了經典的水果口味。鳳梨與檸檬兩款冰棒皆具備雙層冰體，一口咬下，先感受到外層沁涼，再嚐到內層果香，一次嚐到雙重好滋味。而且鳳梨冰棒是選用台灣鳳梨並以黑糖熬煮，重現古早獨特風味，吃得到鳳梨果肉，酸酸甜甜不膩口。檸檬冰棒原料同樣使用台灣檸檬，風味清甜單純，非常耐吃。

學生下課時間呼朋引伴買冰吃、上班族短暫午休時間來支冰棒犒賞自己，或是假日親子出遊時一家人想吃冰留下歡樂回憶，只要走進7-11，隨時想吃就能吃。而且不論是最愛牛奶的「瑞穗鮮乳雪糕」擁護者，或是喜歡紅豆、花生、水果古早味的「原味本舖」冰棒支持者，每個人都能在7-11選擇自己喜歡的口味。即日起購買「瑞穗鮮乳雪糕」，自6/16為止嚐鮮價30元（原價40元），特惠價格讓全民抗熱超有感，即刻手刀出發，輕鬆擁有清涼甜蜜好心情。