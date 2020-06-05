　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

瑞穗鮮乳雪糕香濃回歸！網友激動揪買爆　7-11古早味冰棒清涼4風味喚童年回憶

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼7-11,冰棒,瑞穗鮮乳雪糕,牛奶,原味本舖,紅豆,花生,鳳梨,檸檬。（圖／翻攝自影片）

▲天氣超熱的時候，不少民眾覺得連喝冰涼飲料也無法消暑，吃冰棒才能真正透心涼。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

天氣炎熱，對許多人來說，穿得清涼只是基本，喝冰飲也還不夠消暑，為了解身體的熱，得隨時來一支「冰的啦」，才能真正透心涼！為此，7-11獨家推出強勢回歸的「瑞穗鮮乳雪糕」與新品系列「原味本舖」傳統經典口味冰棒，鮮乳雪糕、花生牛奶、紅豆牛奶、鳳梨、檸檬等眾多風味，滿足消費者的嘴饞、趕走身體和心裡的燥熱，就是要讓民眾隨時隨地都「高舉冰棒的法槌」，不吃個過癮絕不放下。

炎炎日頭下，時常可見民眾走進7-11直直往冰櫃奔去，為的就是買支冰棒降溫。對於冰櫃中琳瑯滿目的冰品，有的人喜歡純粹香濃的奶味，有的人則是對兒時吃到的古早味冰棒念念不忘。喜歡奶味的人一定不會忘記過去7-11的超人氣「瑞穗鮮乳雪糕」，2020年也將全新回歸，以榮獲世界品質評鑑大賞金獎的瑞穗鮮乳調製而成。一口咬下，瞬間嚐到濃郁的牛奶香甜，伴隨如冰淇淋般的綿密質地，在口中慢慢化開，讓人忍不住一口接著一口。超多死忠消費者再次發現它的身影，紛紛大呼好感動，「超懷舊呀！大學常吃」、「天啊太想念瑞穗鮮乳雪糕了！我覺得超濃郁」、「我的童年，來去買爆！」、「奶香味超夠，但又不太膩～」。

▲▼7-11,冰棒,瑞穗鮮乳雪糕,牛奶,原味本舖,紅豆,花生,鳳梨,檸檬。（圖／翻攝自影片）

喜歡古早味冰棒的人今年也不必再千里迢迢跑去糖廠，只要走到巷口小七，來自原味本舖的懷舊系列冰棒就躺在冰櫃裡等著你！能吃到「紅豆牛奶」、「花生牛奶」、「鳳梨」與「檸檬」等傳統經典口味。基本款紅豆牛奶冰棒，以台灣紅豆製成，吃得到一顆顆香甜飽滿的紅豆，牛奶滑順冰涼，兩者就是經典絕配。口味濃郁的花生牛奶冰棒，使用深淺兩種不同炒焙程度的研磨花生，入口即享甜香與焦香味碰撞出的獨特花生風味，讓人一吃彷彿回到童年時代。

▲▼7-11,冰棒,瑞穗鮮乳雪糕,牛奶,原味本舖,紅豆,花生,鳳梨,檸檬。（圖／翻攝自影片）

天氣炎熱，不少人喜歡吃甜美多汁的水果來解渴，原味本舖的懷舊冰棒當然也準備了經典的水果口味。鳳梨與檸檬兩款冰棒皆具備雙層冰體，一口咬下，先感受到外層沁涼，再嚐到內層果香，一次嚐到雙重好滋味。而且鳳梨冰棒是選用台灣鳳梨並以黑糖熬煮，重現古早獨特風味，吃得到鳳梨果肉，酸酸甜甜不膩口。檸檬冰棒原料同樣使用台灣檸檬，風味清甜單純，非常耐吃。

▲▼7-11,冰棒,瑞穗鮮乳雪糕,牛奶,原味本舖,紅豆,花生,鳳梨,檸檬。（圖／翻攝自影片）

學生下課時間呼朋引伴買冰吃、上班族短暫午休時間來支冰棒犒賞自己，或是假日親子出遊時一家人想吃冰留下歡樂回憶，只要走進7-11，隨時想吃就能吃。而且不論是最愛牛奶的「瑞穗鮮乳雪糕」擁護者，或是喜歡紅豆、花生、水果古早味的「原味本舖」冰棒支持者，每個人都能在7-11選擇自己喜歡的口味。即日起購買「瑞穗鮮乳雪糕」，自6/16為止嚐鮮價30元（原價40元），特惠價格讓全民抗熱超有感，即刻手刀出發，輕鬆擁有清涼甜蜜好心情。

▲▼7-11,冰棒,瑞穗鮮乳雪糕,牛奶,原味本舖,紅豆,花生,鳳梨,檸檬。（圖／翻攝自影片）

ET快訊
承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後
目睹醉酒女星被輪流侵犯懷孕！ 她遭解內衣扣硬上　悲吐「對方是
LIVE／鐵路警李承翰父抑鬱吐血亡！法務部長親上火線回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

瑞穗鮮乳土司全新上市！吳鳳初嚐被「爆棚奶香」嚇到狂讚：單吃就超好吃

慶APP升級再納8大功能！小7會員11時開搶「Switch健身環組合包」限量20組

6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

瑞穗鮮乳雪糕香濃回歸！網友激動揪買爆　7-11古早味冰棒清涼4風味喚童年回憶

藝術史上的幾何演繹　方圓設計家居向時代致敬

網購第二波中衛口罩6/5開賣新增2色　「麥迪康」參戰一次可買40盒

「大折Co」來了！人氣商品百香雙響炮、蜜香檸凍限時優惠

好市多開賣中衛口罩「單片5.3元」！他秀發票曝「年前價格」網嘆：差好多⋯

【廣編】日本水產廳採用電通「AI鮪魚品質鑑定系統」　合作推進鮪魚出口業務

無卡族輕鬆買！東森購物聯手中租　選擇零卡分期0利率

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

瑞穗鮮乳雪糕香濃回歸！網友激動揪買爆　7-11古早味冰棒清涼4風味喚童年回憶

藝術史上的幾何演繹　方圓設計家居向時代致敬

網購第二波中衛口罩6/5開賣新增2色　「麥迪康」參戰一次可買40盒

「大折Co」來了！人氣商品百香雙響炮、蜜香檸凍限時優惠

好市多開賣中衛口罩「單片5.3元」！他秀發票曝「年前價格」網嘆：差好多⋯

【廣編】日本水產廳採用電通「AI鮪魚品質鑑定系統」　合作推進鮪魚出口業務

無卡族輕鬆買！東森購物聯手中租　選擇零卡分期0利率

影／超商跨界零嘴大集合！吃得到赤鬼牛排、雞腿丼洋芋片　還有海底撈椒麻花生

中職／朱育賢停產全壘打王不保　蘇智傑、張志豪追很快

康和去年賺0.47元　將持續深耕金融科技

理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它

端午「國道地雷路段」出爐！國5交通量翻倍「行車時間增7倍」

23歲男爬阿里山誤闖邪門千人洞「人間蒸發」！　搜救驚見一堆白骨…挖出百人大屠殺慘劇

台化今召開股東會　副董洪福源：下半年景氣復甦情況還須觀察

MINI未來不再「迷你」　首席設計師透露將打造更大尺碼的新車款

為台南留下最後「熱血」　大億麗緻與南警六分局舉辦捐血活動

6/7大解封「賣場規定」先看！好市多維持1卡2人入場、家樂福體溫過高者不得進

「押金轉帳藏巨雷」3天後房東刁難：不給退　苦主曝1關鍵：會賴帳

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

消費熱門新聞

網購第二波中衛口罩6/5開賣　「麥迪康」也參戰

他秀發票曝中衛口罩「年前價格」！網嘆：差好多

網購公布第二波口罩開賣時間

全聯口罩組一片4元！民眾想單買

好市多開賣中衛彩色口罩！一上架就完售

康是美今起開放100萬片醫療口罩預購

網購中衛口罩10分鐘內賣光　還有4平台可以搶

天仁茗茶「﻿913茶王」變身冰淇淋了！

CoCo百香雙響炮、蜜香檸凍限時優惠

金牌TAIWAN罐藏巧思太欠買

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

洪百榕快狠準一瓶搞定白髮染洗護

熱炸！7-11獨賣瑞穗鮮乳雪糕消暑

特力屋6／5開賣口罩每人可買50片

更多熱門

相關新聞

還沒賣就湧人潮！愛買2萬5千片口罩「20分鐘完售」

還沒賣就湧人潮！愛買2萬5千片口罩「20分鐘完售」

即日起國內口罩正式解禁，開放各大通路、超商可進行自由買賣，今（1）日繼家樂福搶先在上午開賣、7-11下午3時開放預購口罩後，愛買於晚間6時也在北部10門市販售台灣製盒裝醫用成人口罩，雙北地區分店開賣10分鐘內完就賣光，2萬5千片口罩約20分鐘左右就全數售完。

口罩解禁⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」

口罩解禁⋯小7開放預購「125萬片5分鐘搶光」

牛奶加什麼最好喝？網狂推「隱藏版搭配」

牛奶加什麼最好喝？網狂推「隱藏版搭配」

口罩解禁了！家樂福、7-11今搶先賣

口罩解禁了！家樂福、7-11今搶先賣

口罩解禁家樂福搶先賣！民眾狂讚：很方便

口罩解禁家樂福搶先賣！民眾狂讚：很方便

關鍵字：

7-11冰棒瑞穗鮮乳雪糕牛奶原味本舖紅豆花生鳳梨檸檬

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

好市多停車場一張照　網驚：好療癒阿

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

警遭「魔神仔」狂操7天！求救土地公才爬出

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面