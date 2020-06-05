西螺紅衣男專偷愛心捐款箱　俐落抱走如入無人之境...5店家受害

▲西螺鎮建興路一家飲料店擺放的愛心捐款箱遭大膽竊嫌一把抱走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮日前發生一起愛心捐款箱竊案，嫌犯於店家附近遊蕩，觀察飲料店忙碌時段趁店員轉身忙碌時伺機下手，並且連偷多家商店及飲料店，大膽行為如入無人之境，行竊畫面全遭店家監視器錄下，受害店家將影片公布，並提醒鄰近商家注意防範，警方表示該名竊嫌狡猾躲藏，循線已於4日將該名竊嫌逮捕歸案。

西螺鎮5月31日上午於建興路一家飲料店外出現一名身穿紅衣男子，騎乘機車不疾不徐在飲料店外停下，乍看宛如一般的消費者並無異狀，不料沒幾秒的時間，該名男子靠近櫃台一個箭步抱走放置於櫃檯的愛捐款箱，快步騎上機車逃逸，店家發現隨即向警方報案，並且將影片放在臉書社團提醒店家注意防範。

▲廖姓竊嫌一把抱走捐款箱後隨即騎上機車逃逸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據西螺街上店家表示，這起竊案很快在街上傳開，且受害店家達5家，除飲料店外還有便利商店，金額，僅知道該名男子姓廖年紀大約40多歲，是熟面孔，平時無業常常騎機車在街上遊蕩推測是西螺人，而且也知道是竊盜慣犯，但因該男子平時有消費行為，對這種人實在難以提防，平時也只能請員工多注意。

西螺警方指出，該名竊嫌名男子為轄內慣竊，為列管人口並且平時有掌握其行蹤，此次犯案後狡猾藏匿深入簡出，警方以不打草驚蛇的方式於4日晚間突擊前往該嫌住宅，將其逮補歸案，其餘詳細案情依偵查不公開恕無可奉告，全案將嫌犯依竊盜罪嫌移送法辦。

▲許多店家都會將愛心捐款箱放置於櫃檯明顯位置，以利善心民眾愛心捐助。（圖／記者蔡佩旻攝）





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