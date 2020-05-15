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虎尾鎮農會加工廠通過ISO驗證　推出「有身分證」花生粽上市

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記者蔡佩旻／雲林報導

2019年全國落花生總種植面積為19452公頃，產量53200公噸，主要產地為雲林縣占74%；農糧署輔導虎尾鎮農會推動區域農產品加工中心及產銷履歷政策有成，15日於虎尾鎮農會花生加工廠舉行成果發表會，現場展示產銷履歷花生粽並安排金粽走秀及主廚花生風味餐料理示範。

▲虎尾鎮農會指出，所有農會生產的加工品對消費者來說都說安全安心的農產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮農會指出，所有農會生產的加工品對消費者來說都說安全安心的農產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮種植面積約1505公頃，占全國7%，農糧署推動產銷履歷政策，近年輔導農民團體與農民契作產銷履歷落花生，契作面積逐年成長，農糧署自2017年起委請食品專家現場專案輔導，協助虎尾鎮農會花生加工廠符合國際安全系統標準。

虎尾鎮農會花生加工廠廠區環境、動線、機械配置、產製技術及人員衛生安全等進行整廠規劃及設備改善，已成功輔導花生榨油、花生脫殼、花生加工製品及花生粽等4處加工廠通過ISO22000國際驗證。虎尾鎮農會花生契作面積逐年成長，加工規模日益擴增，爰列入農糧署109年度區域農產品加工中心，輔導擴大營運規模。

▲虎尾鎮農會指出，所有農會生產的加工品對消費者來說都說安全安心的農產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲成果發表會上農委會農糧署署長胡忠一掌鍋拌炒椒麻雞，並由虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠倒下虎尾農會花生加工產品配料增加香氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

農委會農糧署署長胡忠一表示，好的加工廠首先要有好的原料，輔導過程當中黃總幹事與農會團隊一一向農民商情契作從原本的慣行農法一直到友善耕作，產出有產銷履歷的農產品，完全無藥物殘留，如此高品質花生從無到今年二月已成長約150公頃，預計到6月份可以突破200公頃花生的驗證，努力過程值得嘉許。

▲古早味的虎霸王履歷花生粽，單顆重達180公克，每盒10顆售價550元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古早味的虎霸王履歷花生粽，單顆重達180公克，每盒10顆售價550元。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠表示，虎尾鎮農會所有加工品對消費者來說都說安全安心的農產品，今日推出虎霸王花生粽，從糯米、花生、香菇都是用在地食材，全部都有身份證的，以銅板價來滿足消費者的味蕾。

黃鈺惠說，古早味的「虎霸王履歷花生粽」，單顆重達180公克，每盒10顆售價550元，將虎尾鎮農會獨一無二的產銷履歷花生粽及安全又好吃的在地花生美食，推薦予全國消費者，歡迎電洽虎尾鎮農會或上網訂購（05－6337962；http://www.hwfa.org.tw/Default.asp），以行動支持在地產業。

▲虎尾鎮農會指出，所有農會生產的加工品對消費者來說都說安全安心的農產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農委會農糧署署長胡忠一於虎尾鎮農會花生榨油加工廠參觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

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