雲林治安亮紅燈引民眾恐慌　縣議員蔡孟真議會質詢孟轟

▲雲林縣議員蔡孟真質詢雲林縣警察局長顏旺盛，指出警方處理案件時，疑處置方式欠缺妥善公平。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣近來連續發生打架鬥毆案件，引發民眾對治安的惡化感到恐慌向縣議員投訴，指出雲林縣警方處理打架鬥毆案件時，質疑警方處置方式欠缺妥善公平，今日縣議會總質詢雲林縣議員蔡孟真針對警方是否有包庇、縱放嫌疑如何處置；雲林縣警察局長顏旺盛答覆，如有包庇情事將依內部督察查辦，情節嚴重者移送法辦。

雲林縣議員蔡孟真表示，任兩屆縣議員期間首次質詢警察局，一直以來都很支持警務系統執法與重視一線員警執法過程的尊嚴，根據民眾投訴，5月24日北港分局轄區發生兩件發動快打部隊出勤案件，一件於KTV、一件於快炒餐廳，卻發生警方對兩案件處置方式有不同。

縣議員蔡孟真指出，北港區連續發生多起刑事案件，警方處理案件的標準為何？是否有雙重標準？處理SOP是否有依照法定程序去處理，民眾投訴警方處理兩案時有發生縱放現行犯，是否有保庇或者有瀆職的嫌疑請北港分局局長王立德回覆與說明。

北港分局局長王立德表示，KTV打架事件有啟動快打部隊，他抵達時現場只剩下被害人，隔日才傳喚14人移送地檢署法辦。同日第二件地點為快炒餐廳，警友會辦事處主任請調動幹部吃飯，我也到場在102包廂，過程中聽到隔壁包廂傳出酒瓶破的聲音，隨即請某所長前往查看，發現餐廳員工頭部流血，當所長詢問時店家與傷者均表示自己不慎弄傷，同時包廂中也有人回應是不小心造成，會自行處理。

縣議員蔡孟真說明，民眾檢舉事實為，KTV案發時因為現場有民代，故警方將現行犯縱放，才會有後來傳喚到案之事並未依聚眾鬥毆辦理。而快炒餐廳，北港警分局長在現場隔壁包廂，分局長派人察看後向民眾表示「今天連酒駕都不處理，限你10分鐘清場」，蔡孟真要求此事件請雲林縣警察局長下令徹查。

縣議員蔡孟真提醒，未來警方如需與特定交往對象交誼餐敘，希望能更謹慎，因為可能會衍生出日後的治安問題，平常跟這些人吃吃喝喝，遇到問題難道不用賣面子嗎，應清除有可能之犯罪因子，希望雲林縣警察局及各分局從新檢討，從心出發。

▲針對民眾投訴警方處理兩案時有發生縱放現行犯，是否有保庇或者有瀆職的嫌疑縣議員蔡孟真（上）請北港分局局長王立德（下）回覆與說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

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