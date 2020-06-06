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泰山企業董事長詹逸宏　赴西螺福興宮向媽祖還願　

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▲泰山企業董事長詹逸宏6日準備鮮花素果與供品前往西螺福興宮向媽祖還願參拜答謝神恩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲泰山企業董事長詹逸宏將所獻給開基太平媽的由佛教七珍八寶中的硨磲與綠松石製作而成的朝珠串，親自配掛上媽祖神像。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

泰山企業董事長詹逸宏，今年初由特助陪同前往雲林西螺福興宮，向媽祖祈求新的一年公司經營順利；為答謝西螺媽祖太平媽的護佑，6日再度前往答謝神恩，並特別準備兩條朝珠，由佛教七珍八寶中的硨磲與綠松石製作而成的朝珠串，敬獻給開基太平媽組與鎮殿媽祖佩掛，以此叩謝太平媽祖的神恩與護佑。

據了解，泰山企業今年發生經營權之爭，由公司派保住經營權；持有全家便利商店逾2成股份的泰山企業，近年不斷爆發經營權之爭，上市公司龍邦近年來大量買進泰山股票，以持股25％成為第1大股東，加計子公司保勝投資等，持股比例拉升至3成以上，一度威脅泰山公司派的經營權。

▲泰山企業董事長詹逸宏6日準備鮮花素果與供品前往西螺福興宮向媽祖還願參拜答謝神恩。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲泰山企業董事長詹逸宏6日準備鮮花素果與供品前往西螺福興宮向媽祖還願參拜答謝神恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

泰山企業董事長詹逸宏6日準備鮮花素果等供品參拜，另外特別準備兩條朝珠，敬獻給開基太平媽組與鎮殿媽祖佩掛，以此叩謝太平媽祖的神恩與護佑。詹逸宏表示，泰山是家有70年歷史的企業，歷經家族3代經營，他任董事長後積極推動轉型，開發多種新的產品，近幾年除了償還累積負債外，公司也開始賺錢分配股利，感謝太平媽祖的護佑，讓公司經營平順，今天專程來答謝神恩。

西螺福興宮董市長楊文鐘陪同參與泰山企業的還願儀式，並邀請泰山企業董事長詹逸宏將所獻給開基太平媽的由佛教七珍八寶中的硨磲與綠松石製作而成的朝珠串，親自配掛上，讓董事長的心意，直接獻給西螺媽祖太平媽，感謝太平媽慈悲護佑；福興宮董事長楊文鍾也表示，未來太平媽遶境時，希望配帶這串朝珠出巡。

▲泰山企業董事長詹逸宏6日準備鮮花素果與供品前往西螺福興宮向媽祖還願參拜答謝神恩。（圖／記者蔡佩旻攝）　

▲泰山企業董事長詹逸宏6日準備鮮花素果等供品前往西螺福興宮向媽祖還願參拜答謝神恩。（圖／記者蔡佩旻攝）


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