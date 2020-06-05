「仰不愧於天，俯不怍於民！」　韓國瑜：會坦然接受結果

記者袁茵／台北報導

距離6日罷免高雄市長韓國瑜投票倒數最後一天，高雄市長韓國瑜5日晚間在臉書上PO出5分37秒短片，感謝3位高雄市副市長，以及各個局處首長、幕僚同仁等人。韓國瑜表示，謝謝高雄市民給他們機會為大家服務，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」

韓國瑜5日晚間於臉書上傳一支「高雄有你們真好」影片，他表示，「一年半前，來自四面八方的我們組成了高雄市政府這個團隊，我們因為相同的理念來到這裡、因為可貴的緣分聚在一起。我們都認同以人民為本的基本價值，為官一任、造福一方，我們這個團隊就是為了服務而存在的。」

▲高雄市長韓國瑜在罷韓投票前一天，在臉書上感謝高雄市政府各局處首長。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

韓國瑜說，這五百多天以來，高雄市政府各個局處首長、以及每一位幕僚同仁，大家任勞任怨、日夜堅守崗位，為市民朋友提供最好的服務，「身為市長，我深深以這個團隊感到光榮、感到驕傲。」

「『仰不愧於天，俯不怍於民』是高雄市政府團隊秉持的唯一信念。」韓國瑜認為，每一位同仁都是市府不可或缺的英雄，大家的努力集結在一起，讓這座城市逐漸蛻變，開始發光發亮。

韓國瑜謝謝高雄市民給他們機會為大家服務，也謝謝所有局處首長、同仁幕僚這一路以來的付出，「無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」

最後，韓國瑜向所有高雄市民朋友們道謝，「我也想向高雄市政府團隊說一句，辛苦了，謝謝你們！高雄有你們真好！」

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