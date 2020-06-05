70移工入住檢疫所5天…高市府竟不知情　藍營痛批：因為市長姓韓？

▲國民黨高雄市議員召開記者會，痛批中央：「吃高雄人夠夠」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市某處營區在6月間陸續有70多名移工進行集中檢疫，當地居民擔心防疫出現破口便向議員陳情，這才發現，原來衛生局也不知情，經向中央求證才了解。對此，藍營議員痛批：「不能因為市長姓韓，就讓防疫斷手斷腳。」

一名當地里長向議員陳情，表示里民4日傍晚在營區附近運動，聽到營區內大聲公廣播，告誡營區裡的人不要跑到走廊，「亂跑要罰30萬！」事後覺得很奇怪，便向里長反映，里長在反映給轄區的宋立彬議員，沒想到宋立彬在5日上午質詢衛生局時，衛生局長林立人表示並不知情，事後詢問中央才知道，原來營區有70多名移工正進行集中檢疫。

▲國民黨高雄市議員宋立彬（右）、高雄市衛生局長林立人（左）。（圖／記者吳奕靖攝）

「防疫是一條心，不能因為政黨，因為市長姓韓，所以就把防疫斷手斷腳！」宋立彬痛批，高雄市也是蔡小姐、蔡總統的選民，高雄市的防疫也應該得到100分，假如檢疫移工跑出來，試問在高雄市政府不知情的狀況下，責任是誰的？如果有移工染上新冠肺炎，跑出來、抓到，再來說不好意思，沒有通知高雄市衛生局，那麼受感染的市民情何以堪？

衛生局長林立人認為，防疫視同作戰，中央和地方應該團結一心，但在疫情訊息上，除非是高度敏感不適合讓地方知道，地方當然會尊重，但在轄區內提供檢疫隔離的業務，希望行政體系能知會地方政府，讓地方政府了解是否有需要協助，甚至周遭環境應注意什麼，地方政府相關局處同仁也可以跟中央配合，讓防疫做得更完善。林立人也再次強調：「中央後續若有類似情況，希望能事先知會地方政府，讓相關局處了解地方政府可協助之處。」