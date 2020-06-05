「罷韓四君子」宣布遊行開始：韓國瑜當選528天，人民有權收回來

記者柯沛辰／高雄報導

罷韓大遊行最後一夜集結！「罷韓四君子」5日晚間8點致詞表示，「美麗島」是台灣民主深化的象徵，這一段遊行是為了提醒高雄市長韓國瑜：你的權力是來自於人民，現在你當選已經528天，「我們人民有權力把你的權位收回來」。

Wecare高雄高雄發起人尹立表示，明天罷免市長投票，只有高雄人可以蓋，這是台灣第一次，不僅是歷史性的一刻，也是民主深化的紀錄，希望大家明天一早投票，一起寫下歷史。

▲罷韓四君子致詞後，遊行正式開始。（圖／記者李毓康攝）

罷韓領銜人、氣爆自救會長陳冠榮說，大家終於走到罷韓這一天，高雄人跨過重重阻礙，韓國瑜機關算盡、奧步出盡，終究敵不過高雄人，所以最後無論什麼結果，韓國瑜都只能坦然接受，「高雄會贏、台灣會贏、人民會贏、我們會贏！」

公民割草行動發言人李佾潔表示，340天以前，罷免的運動開始，340天後，大家來到美麗島站，這邊是台灣民主的開端，也是罷免成功的終點，也即將是高雄和台灣新民主、新民族的開始，大家要加油。

▲罷韓遊行正式開始，現場民眾高舉黃色布條。（圖／記者郭世賢攝）

台灣基進新聞部副主任張博洋指出，罷韓團體、民代們花了5天走過每一個被韓國瑜忽略的土地，也看過每一個被韓國瑜欺負的市民，而這些人今晚凝聚成罷免的力量，跟大家站在一起，高雄人一定會戰勝韓國瑜。

四人語畢，遊行正式開始，現場黃色絲帶、布條飄揚，參與者情緒高昂，從美麗島捷運站出發，高喊「6月6號，出來投票」、「沒有誠信，沒有市長」及「堅定罷韓、非韓不投」。

▲罷韓遊行正式開始，群眾高喊「堅定罷韓、非韓不投」。（圖／記者陳以昇攝）

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