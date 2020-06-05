江啟臣擬率中常委下高雄「共同承擔」　罷韓結果揭曉後市黨部發表聲明

▲國民黨主席江啟臣。（資／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長罷免案6日揭曉，國民黨主席江啟臣明日擬率隊前往高雄，開票結果出爐後，將在高雄市黨部開記者會，屆時會視結果由江啟臣或是一級以上主管代表出席，發表黨的立場聲明。

據了解，無論罷韓結果如何，黨中央一級以上主管、黨團總召林為洲等人預計明日前往高雄市黨部，在開票後發表聲明。若罷韓通過，發表人會代表國民黨，表示尊重市民的選擇，黨中央會「共同承擔」，加速黨務改革工程，並立即啟動補選的準備。若罷韓未過關，則會感謝市民願意相信國民黨與高雄市府，保證韓國瑜會率領專業團隊繼續為高雄打拚。

黨務人士表示，雖然韓陣營多次拒絕高層南下坐鎮，但中常委下午皆收到通知，內容提及6日下午4點45分將在高雄市黨部針對罷韓結果召開記者會，邀請常委共同出席，也要求回覆是否參加。此外，立院黨團會前往高雄的人數也不少，幾乎是「全黨下高雄」。

江啟臣5日也在臉書感性喊話，表示這次罷免的投票是他擔任黨主席以後，第一個面對民意的挑戰，他心裡有很多感受與煩惱，還有很多不為外人道的千頭萬緒。但是時間不會等人，罷免投票的日子已經決定，對手全面動員，國民黨無法閃避，只好一天當兩天用，一方面大力推動黨務改革，一方面也全力協助高雄市政府做好每一項市政的工作。

江啟臣提到，他好幾次南下高雄，親身感受到高雄的溫暖，這更加讓他感慨，如此惜情的城市為什麼會走到如今要來罷免市長？另外，他好幾次與韓國瑜見面，也感受到韓市長的誠懇，他非常努力打拚，韓國瑜甚至說「面對罷免，要自己來承擔」。

站在黨主席的立場，江啟臣表示，過去國民黨的提名過程造成許多人的不滿，甚至引起黨內黨外的對立與困擾。但「做一個補選的黨主席，他會承擔」因為他知道政治是團隊的工作。