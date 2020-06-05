陽明山獲證全球首座寧靜公園！夢幻湖「寂靜步道」把聲音還給大自然

記者林育綾／台北報導

陽明山國家公園獲得「國際寧靜公園」(Quiet Parks International) 認證，正式成為全球第一座都會寧靜公園！今（5）日舉行授證儀式正好也是「世界環境日」，目前先以夢幻湖山徑為指標，「把聲音還給大自然，你不講話，但大地會告訴你」，宣告對自然寧靜的重視，也宣示台灣的國家公園正式邁入「聲景保育」的時代！

▲陽明山國家公園成為全球首座「都會寧靜公園」，目前以夢幻湖「寂靜步道」為指標。（圖／記者湯興漢攝）

陽明山國家公園今（5）日舉行國際寧靜公園授證儀式，受限於疫情影響，「國際寧靜公園」(QPI)的總裁Vikram Chauhan、秘書長Gordon Hempton並未前來，但透過視訊連線的方式參與，而現場由台灣聲景協會創辦人暨QPI認證委員范欽慧授予證書，在內政營建署國家公園組張維銓組長見證下，由陽明山國家公園管理處處長劉培東代表受獎。

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▲世界首座國際都會寧靜公園授證，由由台灣聲景協會創辦人暨QPI認證委員范欽慧授予證書（右），內政營建署國家公園組張維銓組長（中）見證，陽明山國家公園管理處處長劉培東（左）代表受獎。（圖／記者湯興漢攝）

范欽慧提到，Gordon Hempton在2018年來到台灣，除了聽見「陽明山的聲音」，更聽見了很多人想保護陽明山寧靜的心願，這兩種聲音到後來促成了陽明山成為「全球首座都會寧靜公園」，背後也還有許多人是推手，包括公部門的協力。

而Gordon Hempton也在影片中說，「傾聽，意味著眾生平等」，地球上最安靜的地方已經滅絕了，沒有一個自然環境可以排除噪音的污染，但在這裡聽覺範圍可遠達20英里，超過一千平方英里，他來到這裡也是為了提醒大家，像這樣的聆聽機會已經不多了。自然的聲音也教會他，生命有如波浪，能容納所有起伏。

▲目前先以夢幻湖山徑作為「寂靜步道」，遊客來到這裡可以不說話，聆聽大地告訴你的聲音。（圖／記者湯興漢攝）

劉培東處長在授證儀式中表示，雖然陽明山國家公園已經是國家品牌，很多人可能疑問，為什麼還要多一個認證？為什麼要成為全球首座寧靜公園？他認為，「寧靜」其實是一種面對環境的態度，在這態度底下，人們對自然的體驗更深刻，對自然的保護會更用心，「因為你放下了自己」。

劉培東還提到，很多人也會問，陽明山常常遊客這麼多，還可以寧靜嗎？他肯定的說「有的。」認為人的多寡不是問題，態度寧靜才是最重要的，只要大家共同有這個責任，就能一起推動。

▲劉培東處長認為，「寧靜」其實是一種面對環境的態度。（圖／記者湯興漢攝）

他表示，目前先以夢幻湖山徑作為「寂靜步道」，歡迎遊客來到這裡時，好好聆聽大自然的聲音，「你不講話，但大地會告訴你」，未來在二子坪也會做進一步規劃。

▲陽明山夢幻湖聲音約在45分貝以下。（圖／記者湯興漢攝）

根據台灣聲景協會的調查，陽明山的夢幻湖在沒有遊客壓力下，單純的背景音可在30分貝以下，若有青蛙與蟲鳴鳥叫合唱時，音量為60分貝左右，生物物種聲音多元且精彩。經過種種數據調查，陽明山國家公園整體有3處音量約為45分貝，突發音也不超過60分貝，最後由「國際寧靜公園」組織認證為都會寧靜公園。

同時這裡也會成為學生戶外學習的項目，目前先以陽明山周邊的小學為主，讓在地的孩子來到夢幻湖聆聽自然的聲音，也讓「聲景教育」從小扎根。

▲夢幻湖也會成為學生戶外學習的項目，讓「聲景教育」從小扎根。（圖／記者湯興漢攝）