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45分貝秘境！世界首座寧靜公園在陽明山　精神醫師：安靜有助腦波放鬆

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▲▼世界首座國際都會寧靜公園授證記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陽明山國家公園正式成為世界第一座「都會寧靜公園」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

陽明山國家公園獲得「國際寧靜公園」(Quiet Parks International) 組織認證，今（5）日正式成為世界第一座都會寧靜公園！目前規劃以夢幻湖山徑為指標，人們來到這裡「把聲音還給大自然」，整體環境音量約在45分貝以下。而心理師陳俊霖也說，現代人的腦袋其實很容易吵雜，久而久之對心理健康有很大的傷害，國家公園是個很好的時空，可以享受片刻寧靜，當夠安靜時，腦波就會平靜下來。

▲▼世界首座國際都會寧靜公園授證記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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▲陽明山國家公園今（5）日舉行國際寧靜公園授證儀式。（圖／記者湯興漢攝）

陽明山國家公園今（5）日舉行國際寧靜公園授證儀式，這一天正好也是「世界環境日」，宣示了台灣的國家公園正式邁入「聲景保育」的時代。面對全球疫情的恐慌，人們也開始反思與自然的連結，其中「聲音」也是五感中重要體驗，但在都市生活裡，大多人都忙碌得無法沈靜下來，不僅與自然失去連結，其實也可能與自己的潛意識、無意識失去連結，久而久之造成心理或精神疾病。

▲▼世界首座國際都會寧靜公園授證記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲夢幻湖「寂靜步道」沿途山景。（圖／記者湯興漢攝）

亞東醫院精神科主任陳俊霖提到，很多人每天腦袋都很吵雜，想著要做的事、沒做的事，更嚴重的是在心裡對自己的批判，或對其他人事物的厭惡，但腦袋長期的吵雜，對心理健康會造成很大的傷害，甚至累積成精神或心理疾病。然而心理病都有前置期，而坊間也很多方法，例如靜坐、僻靜，都是在協助人們安靜下來。

陳俊霖說，也許我們的生活很難長期安靜，但是否有可能一週裡找一天安靜，或一天當中有一小時能夠安靜，一小時裡有5分鐘能夠安靜？這種片刻寧靜，能幫助我們內心平靜下來，只要環境夠靜，腦波就會平靜下來，但是在家裡，往往還是會煩惱柴米油鹽，因此「國家公園就提供一個很好的時空」，當人在這狀態平靜下來的時候，不等於懶散，此時的警覺度反而是好的，創意也會湧現，甚至靈魂深處所謂「無意識」的聲音也會出現。

▲▼世界首座國際都會寧靜公園授證記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陽明山國家公園獲證「世界首座國際都會寧靜公園」，湖田實驗小學首先體驗聆聽大自然的聲音。（圖／記者湯興漢攝）

「國際寧靜公園」(QPI)在2019年成立，雖是年輕的組織，但理念與陽明山國家公園不謀而合，陽管處處長劉培東也提到，「寧靜」其實是一種面對環境的態度，在這態度底下，人們對自然的體驗更深刻，對自然的保護會更用心，「因為你放下了自己」。

該組織的Gordon Hempton在2018年來到台灣的陽明山，他時常採集各地自然的聲音，認為「傾聽，意味著眾生平等」，還提到地球上最安靜的地方已經滅絕了，沒有一個自然環境可以排除噪音的污染，但在這裡聽覺範圍可遠達20英里，超過一千平方英里，他來到這裡也是為了提醒大家，像這樣的聆聽機會已經不多了。自然的聲音也教會他，「生命有如波浪，能容納所有起伏。」

▲▼世界首座國際都會寧靜公園授證記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲「國際都會寧靜公園」認證委員范欽慧提到，獲證後需要很多人一起共同維護，才可能繼續認證。（圖／記者湯興漢攝）

經過QPI認證委員范欽慧等人的研究、調查、合力促成，以及公部門的協力推動，陽明山國家公園成為世界第一座獲得認證的「都會寧靜公園」。不過范欽慧說，其實這並不是「永久的認證」，而是有大約3到5年的效期，獲證後才是工作的開始，需要很多人一起共同維護，才可能繼續認證。

▲▼世界首座國際都會寧靜公園授證記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲夢幻湖單純的背景音可在30分貝以下，若有青蛙與蟲鳴鳥叫合唱時，音量為60分貝左右。（圖／記者湯興漢攝）

要達到「寧靜公園」的指標，是整體環境中至少3處音量不超過45分貝，突發音也約不超過60分貝。而陽明山國家公園是整座申請獲證，但先以夢幻湖及山徑作為指標，規劃「寂靜步道」，在這裡單純的背景音可在30分貝以下，若有青蛙與蟲鳴鳥叫合唱時，音量為60分貝左右。

劉培東說，歡迎遊客來到這裡時，好好把自己放下，聆聽大自然的聲音，「你不講話，但大地會告訴你」，未來在二子坪也會做進一步規劃。同時這裡也會成為學生戶外學習的項目，目前先以陽明山周邊的小學為主，讓孩子來到夢幻湖聆聽自然的聲音，也讓「聲景教育」從小扎根。

陽明山獲證全球首座寧靜公園！夢幻湖「寂靜步道」把聲音還給大自然

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