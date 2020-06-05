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黃智賢批花錢買三倍券「最怪異」：政府圖利廠商吃相難看

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▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

為刺激國內市場，政府推出「振興三倍券」讓民眾可「花1千換3千」，並規劃於7月15日上路、今年底前用完。對此，名嘴黃智賢5日在臉書上表示三倍券擬定過程及實體券購買通路是「奇葩說」，並質疑政府從中圖利4大支付平台，吃相難看。

黃智賢表示，三倍券是一個詭異東西，撇開從酷碰券變成三倍券的可笑、從不找零到不禁止找零的游移，和從不可跟電商買到可以跟部分電商買等，最怪異的是總統蔡英文政府要人民花1千元購買。

黃智賢指出，不管各國政府給人民的錢，還是前總統馬英九時代的消費券，「你是去『領』，或是政府『發』」，但三倍券是人民花1千元向政府買，不管幾倍優惠，從頭到尾就是一個買賣行為，「為什麼？」

「蔡政府為什麼，即使在人民一面倒的反對下，硬是堅持，要把事情搞得這麼複雜，逼人民花1000元，跟政府買3000元的券？」黃志賢認為，「非常清楚」，蔡英文力拱數位支付到了圖利的地步。過程中一度不肯發實體券、排除悠遊卡，偏袒第三方支付廠商，想讓4家第三方支付吃獨食。

黃智賢表示，2300萬人一人3千元是690億，Line Pay 一卡通、街口支付、台灣Pay，及Pi錢包，獨吃690億大餅，「爽到不行」。

黃智賢認為，支付平台使用人越多，該平台就越值錢，到了一定地步，會完全壟斷，後起競爭者很難產生，「大陸的微信支付和支付寶，就是參考指標」，但蔡政府寧可扶持Line ，也絕不讓微信支付和支付寶分到一杯羹。

黃智賢指出，最後蔡政府在強力反彈下，勉強增加實體券、信用卡，但4大支付平台已經免費吃到大力丸，「蔡政府為什麼要扶持這四家支付廠商？其中，Line 還是外國廠商呢！為什麼要圖利到吃相難看的地步？」

黃智賢直批，政府不甘不願發實體券，但其通路充滿奇葩套路，要拿健保卡去超商或郵局購買，完全刻意排除交給里長賣三倍券最穩妥合適，「到底為什麼？是腦殘？還是又有什麼看不見的利益，正準備交易？你看懂了嗎？」

▼黃智賢質疑三倍券有圖利廠商之嫌。（合成圖／翻攝自Facebook／黃智賢世界，點圖可放大）

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