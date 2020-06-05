國民黨：高雄政績對決國家機器　罷韓決勝在28萬北漂族群

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案明天投票，國民黨評估，韓陣營打市政牌加上黨中央批判政府主導罷韓國家隊，似乎讓原本「必敗」的罷韓戰局浮現一絲轉機。不過，決勝關鍵仍在28萬名「在籍不在地」的北漂族群，對於罷韓方最後一週動員遊行掃街衝刺選情的效果，藍營在最後關頭仍持保留態度。

面對罷韓情勢不明，韓陣營堅守「不激化、不對立」冰處理策略，呼籲支持者不動員、當天到商家消費挺在地經濟。不願具名的國民黨立委坦言，五月下旬高雄連日大雨造成多處積淹水，但積水迅速消退促使韓市府治水成績浮現，原先對罷韓選情很悲觀，「那幾場大雨確實幫助不小」，漸漸把焦點拉回市政，也沖淡了部分選民對韓國瑜的「仇恨值」。

對於如何化解罷韓聲浪，國民黨立院黨團人士也指出，黨中央及黨團鎖定主攻「罷韓國家隊」議題，除了點出包括中選會、法務部、警政署、教育部等政府單位全面啟動暗助罷韓，把焦點從韓國瑜個人推往「民進黨用盡國家機器罷韓」的層次，希望中間選民勿隨罷韓炒熱選舉氣氛而起舞，同時也透過網路與社群的管道，像是揭發罷韓團體疑似賄選事件，讓社會對於罷韓負面觀感，動搖中間選民及知識份子的投票意願。

另一方面，立院黨團5月陸續安排交通、內政、經濟、財政等4個委員會南下考察。值得注意的是，教育文化委員會還特別針對韓國瑜力推的雙語教育、校園加裝冷氣等重大市政進行考察，鎖定「青年族群」意味濃厚，盼在最後關頭凸顯市政成績，及韓國瑜重視下一代的正面形象，成為罷免投票前的「最後一搏」。

參與考察的國民黨立委李德維透露，罷免投票前最後階段，韓國瑜看起來心情輕鬆，也沒有特別提起罷免案，反而心繫高雄接下來能否繼續落實雙語教育，「市長希望大家能夠繼續給市府團隊努力的空間，他也認為未來高雄的雙語教育一定會成為全台第一。」

不過，國民黨幕僚也直言，打「政績牌」削弱罷韓的正當性，並凸顯對手「為反而反、製造對立」，但罷免選舉是「立場選擇」、「無法改變本身就痛恨韓國瑜的人」，所以決勝關鍵在於高達28萬「在籍不在地」的北漂族群。

根據另外一位資深幕僚觀察，罷韓團體在選前一週發起遊行掃街刺激選情，但「熱度卻只停在同溫層」，要衝高投票率，恐沒那麼容易。

▲罷韓團體上街遊行呼籲高雄市民6月6日出門投票。（圖／罷韓團體提供）

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