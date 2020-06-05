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旁邊人有戴就能脫口罩！　陳時中「梅花隊形」合影防疫醫師

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▲▼0605中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲陳時中「梅花隊形」合影防疫醫師。（圖／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

社區大規模解封倒數第二天，疾管署今（5）日請邊境防治組公佈防疫作為與成果，也請3位防疫醫師現身說法，分享疫調過程中的酸甜苦辣。記者會結束後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與防疫醫師合影，眾人站定後，更重新排出「梅花隊形」，讓防疫醫師都能脫口罩，以全臉示人。

下午記者會中，疾管署防疫醫師陳婉青、鄒宗珮與蘇家彬分享疫調中的酸甜苦辣。鄒宗珮則提到，防疫醫師有臨床專業，在疫情中負責公衛與臨床間的橫向聯繫，每天彙整確診個案資訊，與主治醫師聯繫，提供資訊，也會搜集文獻提供專家參考，並更新臨床處置指引，同時辦理研討會，和臨床醫師交流。

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陳婉青表示，目前最困難的就是第一例死亡案例，主要是因為他是透過回溯系統才發現的個案，發現確診到病情變化時間很快，醫師接獲該個案去世的消息趕往醫院，當下還要不斷詢問家屬問題，心裡也很不捨。

在疫情期間，疾管署「防疫大作戰」衛教宣導影片，也有多位防疫醫師參與。不過，蘇家彬表示，其實不是很喜歡上電視，因為很容易被認出來，去醫院就會引起恐慌，防疫醫師除了調查外，還要與大眾溝通，希望將最重要的知識傳達大眾。

防疫醫師制度是在2003年SARS爆發後，參考美國引進，在此次新冠肺炎疫情控制上功不可沒。陳時中在記者會結束前也公開徵才，呼籲有志於公衛事務的醫學生，能加入防疫醫師行列。疾管署長周志浩也表示，比起臨床專科醫師，防疫醫師接觸的面向更廣，更可以面對不一樣的問題。

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