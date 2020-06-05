影／邊境防疫成功！「4成境外移入」順利攔截　陳宗彥：工程浩大

▲▲副指揮官陳宗彥說明邊境檢驗。（圖／記者嚴云岑攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(5)日表示，因應COVID-19(新冠肺炎)疫情，我國超前實施邊境管制與入境檢疫措施，於邊境成功攔檢境外移入病例逾138位，減少病例進入社區造成疫情散播，也爭取國內社區醫療體系與防疫物資整備與應變時間。

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指揮中心指出，我國自去(108)年12月31日監測中國大陸不明肺炎疫情狀況異常，即透過啟動登機檢疫、機上廣播及港埠警示等多元方式，提醒旅客注意疫情變化，截至今(109)年1月22日，共執行38航班4,625人檢疫，並於1月20日執行登機檢疫時，主動監測發現並後送我國首例確診個案。

指揮中心表示，因應國際疫情變化，自2月11日起，由中港澳地區擴大所有入境旅客誠實申報健康狀況，對於入境後經發燒篩檢及檢疫健康評估的高風險旅客，採取疑似個案後送就醫診療、輕症旅客於機場現地採檢送集中檢疫所至檢驗結果為陰性、無症狀旅客儘速搭乘防疫車隊返家，或入住防疫旅館居家檢疫等邊境檢疫串連社區防疫的措施。

▲▼新冠肺炎邊境檢疫總報告。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，為保護旅客、港埠一線執勤人員及航機組員健康，提升工作人員防護裝備及制定乘客防護守則，以維護防疫安全。另協助滯留疫區返台國人專案包機執行定泊檢疫8架次及專案團體回台入境作業等措施，以加強具感染風險者管理，有效遏止疫情進入社區。截至6月1日，我國邊境開立居家檢疫通知書逾150,000張，入境有症狀旅客就地採檢逾6,000人，境外移入351人確診個案中有138人，近4成由邊境攔檢及確診。

指揮中心表示，邊境檢疫各項政策與措施成功為社區整備爭取時效與維護醫療量能，應歸功於各部會橫向合作、公私協力共同聯防與國人的配合。考量目前部分國家防疫措施鬆綁可能造成疫情再度擴散，為降低境外移入風險，我國現階段仍採邊境風險嚴管政策，行政院會擇日再召開跨部協調會議，審慎評估國際疫情風險、必要商務性質、國際交流、經濟活絡、入境管理及檢疫量能等相關面向後，決定開放時機及開放程度，以保全國內社區安全及醫療量能，守護國人健康安居的環境。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，邊境防疫工程浩大，動員許多部會，是相當複雜辛苦的工作。