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社區防疫如大海撈針！抗疫成功⋯醫師歸功「曾被騷擾的朋友」

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▲▼0604中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，我國已連續一個月以上沒有本土確診個案。中央流行疫情指揮中心今日邀請疾管署防疫醫師現身說明，醫師表示，防疫成功多虧有各單位協助，特別感謝曾被「騷擾」、疫情調查過的朋友們，有他們的配合，才成就我國的成功防疫。

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指揮中心指揮官陳時中表示，工作其實很像大海撈針，要依靠團隊精心分類，有的在機場攔下，有的在居家檢疫時發現，非常謝謝邊境檢疫組的辛苦。防疫醫師可以說是幕後英雄與核心團隊，今天特地請到三位醫師來分享經驗。

疾病管制署醫師陳婉青表示，任務分為六大面向，在疫情不太公開時，防疫醫師們也先到中國，了解當地疫情狀況，另外收集國內外疫情資訊，在邊境管制狀況下，參與規劃包機、郵輪等計畫，並至第一線參與疫情調查與防治。

▲▼0605中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲疾病管制署防疫醫師在記者會上分享心得。（圖／記者徐斌慎攝）

疾病管制署醫師鄒宗珮表示，防疫醫師有臨床專業，在疫情中負責公衛與臨床間的橫向聯繫，每天彙整確診個案資訊，與主治醫師聯繫，提供資訊，也會搜集文獻提供專家參考，並更新臨床處置指引，同時辦理研討會，和臨床醫師交流。

鄒宗珮表示，防疫醫師也負責與大眾溝通，協助拍攝宣傳影片，出席不同節目，對大眾解說疫情與衛教，另外也參與國際合作與學術交流，接受媒體訪問說明。

疾病管制署醫師蘇家彬表示，在疫情調查與追蹤接觸者部分，防疫醫師會混合編組成應變小組，接到通知有確診個案時，就會帶著需要的器材與防護採檢裝備，到現場搜集個案相關資訊，確定發病日，再詢問個案前14天的行程，接觸的密切接觸者也要調查與造冊，這些接觸者將分為不同層面，本土個案要追蹤感染源，發病期間接觸者都可能是感染來源，調查接觸者有無症狀，沒有就衛教關懷，有的話則是採檢送醫。

蘇家彬表示，發病者具有傳染能力，因此要進行接觸者追蹤，個案發病前2天就可能傳染病毒，因此要追蹤所有的接觸者，開立居家隔離通知書，若接觸者發生症狀，或感染機率很高，就會將其送醫採檢。

蘇家彬表示，疫情調查不只是防疫醫師，需要的是團隊合作與大家的協助，除了醫師與疾管署外，各縣市的衛生局、衛生所同仁也給予很多協助，還有臨床醫療人員、警政同仁，都給予很多協助，同時要感謝曾被調查的病人、家屬、接觸者，因為他們才建立了社區防線，杜絕社區傳播，特別感謝曾被「騷擾」過的朋友們。

▲▼防疫醫師6/5記者會報告。（圖／指揮中心提供）

▲▼防疫醫師在記者會上報告工作內容。（圖／指揮中心提供）

▲▼防疫醫師6/5記者會報告。（圖／指揮中心提供）

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