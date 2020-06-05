彰化口罩廠「開放限時搶購」時程曝光　宣布推新款...迪士尼控必收！

▲華新口罩觀光工廠將於6日重新開放。（圖／華新醫材提供）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠疫情趨緩，各大口罩廠商也於本月起開始解封自由買賣，位於彰化縣的「華新口罩觀光工廠」也將於6、7日限量發放號碼排供民眾購買，每人限購2盒。業者指出，未來也將推出超夯「迪士尼口罩」供消費者選購。

華新口罩觀光工廠自疫情爆發以來被徵召為口罩國家隊，隨著疫情解封，業者宣布本月起每周六、日開放民眾到現場購買，每日各發放500張號碼牌，一人一卡限購2盒，來館即贈小禮物，粉專小編還貼心提醒欲排隊民眾務必做好防曬、隨身攜帶開水，以免中暑。

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▲華新限時開放工廠給民眾購買口罩。（圖／翻攝自華新創意生活館 口罩觀光工廠）

由於華新目前仍是口罩國家隊的一員，因此除了周末外，平日目前仍維持休館狀態，未來會再視情況調整。華新企劃徐誌遠表示，明後天供選購的4種口罩（包含成人、兒童），皆為50片盒裝，將來也會陸續上市「迪士尼及彩虹馬」等款式。

▲ 華新過去就曾取得迪士尼授權，販售米奇米妮圖案口罩。（圖／翻攝自華新創意生活館 口罩觀光工廠）

此外，不只華新，口罩大廠中衛也在各電商、實體通路鋪貨。電商近日則是要推出第二波銷售，民眾除了一般藍色及綠色的口罩，可以自行選購其他特殊款式口罩如薰衣紫、軍綠等等，不過根據以往秒殺的經驗，欲購買的民眾手速要夠快才行。

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