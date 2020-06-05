快訊／連4天+0！連續54天無本土病例　大規模解封倒數2天

記者嚴云岑／台北報導

連續4天零確診！中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內無新增病例，截至目前累計443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，國內已經連續53天沒有本土病例，距離6月7日大規模解封還剩下2天，解隔離病例達到429人，其餘持續住院隔離中。

▲防疫指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，全球累計6,611,220例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,904,337例、巴西584,665例、俄羅斯441,108例、英國281,661例及西班牙240,660例為多；病例中389,219例死亡，以美國109,615例、英國39,904例、義大利33,689例、巴西32,548例及法國29,065例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。