孫大千質疑「交大返鄉專車」　4點怒批：就是賄選

▲韓國瑜 。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

交大學生聯合會推出「返鄉陪媽媽專車」，只要設籍高雄的學生免費搭乘，由於時間點正好在罷韓投票前兩天，引起韓粉以及藍營部分人士質疑。對此，前國民黨立委孫大千質疑，這不是「賄選」，什麼才算是「賄選」呢？

罷韓倒數2天，孫大千4日在臉書針對交大學生會返鄉專車，提出4點質疑，包括，第一，為什麼母親節的時候不推出「返鄉陪媽媽」專車，現在面臨「罷韓」就忽然想到了媽媽？ 第二，只有設籍在高雄的學生才需要返鄉陪伴媽媽？設籍在其他縣市的學生的媽媽，就不需要陪伴了？

孫大千再指，第三，檢調單位認定台協會補貼台商返台投票涉及賄選，那麼交大學生會提供免費專車，或者是補貼現金，動員學生返回高雄罷韓，這難道不是賄選嗎？第四，交大學生會的運作經費主要是來自於會員的會費收入，為什麼可以只針對涉及在高雄市的學生提供免費的返鄉專車，其他縣市的學生是次等會員嗎？

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