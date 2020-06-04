民進黨「罷韓聲明」動員催票　侯友宜：韓國瑜做好市政才是根本

記者羅婉庭／新北報導

民進黨中常會3日通過高雄市長罷免聲明，開始動員投票。新北市長侯友宜4日表示，韓國瑜只要認真做好市政，把市民當最重要、要守護健康安全的人，才是根本。

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

侯友宜表示，韓國瑜面對罷免危機，最重要的是帶著市府團隊，非常認真努力做好市政，才是最根本的，鼓勵他把防疫、防汛、振興經濟做到位，把市民當最重要的人，守護他們的健康安全，創造安居樂業的好生活。

罷韓投票6月6日登場，民進黨中常會今天通過中常委沈發惠提出的「罷韓聲明」，呼籲6月6日高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。

聲明指出，民進黨強烈呼籲，不論對於罷免是「同意」或是「不同意」的高雄市民，6月6號都應該踴躍出來投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，用手上的選票決定城市的未來，民進黨也籲請高雄市黨公職及先進同志，共同維護高雄市民行使公民權利。

民進黨同時呼籲，無論中央或地方的選務機關，皆應依法妥善辦理投開票作業；而政府相關部門也應依法查處任何妨礙投票之行為，順利完成選務工作，確保高雄市民安全、安心地行使公民權利。

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