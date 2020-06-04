返鄉投票罷韓發500現金　羅智強轟：賄選黑手退出校園！

▲國民黨革實院院長羅智強。（資／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨革實院長羅智強爆料，有人對返鄉投票的台科大學生招手，只要學生提供購票證明並私訊銀行帳戶，就發給500元現金補助，讓羅智強在直播中痛批「請賄選黑手退出校園」。

羅智強在3日晚間直播中指出，有網友截圖給他，在台科大的臉書社團內，出現了疑似「賄選」的貼文。有一名台科大的「熱心學長」，說他曾參與過318學運、也熱衷政治，願意補貼五百元現金給返鄉投票的學生，目前看來已有學生報名。

羅智強說，同學們可能誤以為，「以利益鼓勵投票」並不違法，他舉出兩個例子來解釋。法務部2008年3月新聞稿說：「提供往返居所地與投票地之交通工具、交通費用」，有構成賄選之可能。2012年，民進黨召開記者會表示：「在特定地區，以有組織、規模性、計畫性載送選民往返居住所與投票地點，則涉違法，觸犯法務部賄選犯行的例舉，明顯提供利益給選民。」

羅智強說，以利益鼓勵投票構成賄選，是過去法務部與民進黨的見解，檢方應該要盡速調查，不能因為與民進黨立場相關，就又「原諒」起來；而這些賄選的黑手，也應該要退出校園，不要污染單純的學生。





▲台科大返鄉投票補助500元現金。（圖／羅智強提供）

直播來賓新北市議員徐巧芯表示，選舉投票和罷免投票的形式相當不同，罷免投票中，同意、不同意的標的是同一位，一般來說就是反對他的人才會去投，也因此，賄選的標準也應該與罷免投票不同，她認為檢方一定要追查，並很有可能有賄選疑慮。

國民黨青年團前總團長凌濤也認為，國家機器真的動得很厲害，用國營事業提供返鄉優惠就算了，讓學生負擔違法風險，「這是民進黨對年輕人該做的事嗎？」凌濤說明，過去投票時，稍微有點對價關係，無論是餐費或車馬費，就會有賄選謙疑，這篇台科大的貼文中提到了318學運，又說設籍高雄，「這不就是暗示大家趕快回家去罷韓嗎？」

2012年國民黨推動的藍鷹專案固票方案中提及，「投票日如遇下雨或年邁行動不便者，可利用機車順路接送投票」，當時的民進黨發言人康裕成指出，專案花費大量金錢執行催票與固票，恐怕涉及全國性、組織性的大規模舞弊及違法問題。時任民進黨發言人陳其邁也表示，接送投票是法務部列舉的賄選範例之一，且預備賄選已屬觸法行為，民進黨向特偵組提出告發。





▲97年法務部發佈新聞稿澄清媒體有關「接送投票不算賄選」。（圖／翻攝自法務部網站）

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